Este curioso dispositivo es como un altavoz para tu móvil, pero está hecho de madera y no tendrás que cargarlo

Los móviles Android son dispositivos que pueden presumir de una gran versatilidad. No solo son capaces de llamar y enviar mensajes, sino que también permiten que los usuarios se metan en internet y accedan a cientos de plataformas, e incluso controlen los electrodomésticos del hogar. Además, en España podemos comprar al dispositivo una serie de accesorios que pueden mejorar notablemente algunas de sus características.

Por ejemplo, existen fundas que son capaces de hacer que el teléfono pueda sumergirse, y otras que le añaden iluminación para que sus resultados fotográficos sean mejores. Prácticamente, cualquier característica puede ser mejorada a través del accesorio correcto.

Hay algunos que son de lo más curioso y que ni siquiera requieren electrónica para funcionar. Es el caso de las correas que pueden salvar a tu móvil de una caída, pero también es el caso de este curioso amplificador que venden en Amazon y que ni siquiera tendrás que cargar para que funcione.

Amplificador de madera

Comprar un altavoz para el móvil siempre es una buena opción y se suele escuchar música o ver películas con él. Sin embargo, es cierto que tener un altavoz implica tener que recargarlo con cierta frecuencia para que siempre que lo necesitemos tenga batería. Este genial invento que se vende en Amazon por 11,99 euros promete ofrecer mejoras en el sonido del móvil, y sin tener nada de electrónica.

Se trata de un amplificador de sonido, no de un altavoz. Básicamente, se trata de un soporte de madera cuya construcción está hecha siguiendo un diseño optimizado a nivel acústico que permite dirigir y enfocar las ondas sonoras del altavoz del móvil para que resuene dentro de esta estructura y salga más fuerte.

Amplificador de madera

Está fabricado en madera, ya que precisamente en el interior de este soporte hay una caja de resonancia que amplifica las ondas sonoras del móvil gracias a que rebotan dentro de ella. La idea es simplemente dejar el móvil sobre el soporte con algo de música sonando para que el soporte sea capaz de amplificar este sonido. En este caso, tiene unas medidas de 10,3 x 6,3 x 3,6 cm.

Se trata de un altavoz ideal para tener en casa, puesto que nos ayudará a oír mejor en todas aquellas ocasiones en las que no podemos utilizar auriculares o bien para cuando estos o nuestros altavoces no tengan batería. Desde luego, merece bastante la pena, y lo mejor es que no es necesario cargarlo, por lo que estará disponible para su uso siempre que se necesite.