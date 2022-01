Actualiza tus OnePlus Buds Pro para conectarlos a dos dispositivos a la vez

El verano pasado hicimos el análisis de los OnePlus Buds Pro, unos auriculares TWS de gran calidad que recomendamos desde estas líneas y más ahora cuando se han actualizado para que se puedan conectar a dos dispositivos a la vez. Dual Connection es la gran novedad del nuevo firmware para estos auriculares de OnePlus.

Conecta dos dispositivos a tus auriculares

Vía XDA, los auriculares OnePlus Buds Pro se actualizan con una novedad que se anunció justo al ser presentados estos auriculares con cancelación activa del ruido. Ha sido desde los foros de la comunidad de OnePlus donde se ha anunciado el despliegue de este nuevo firmware que dotará de una gran novedad a los auriculares del fabricante chino de teléfonos.

OnePlus Buds Pro

Como sucede en este tipo de despliegues, se hace de forma regional, así que si has intentado probar si tus OnePlus Buds Pro ya se pueden actualizar y no has encontrado la forma, es cuestión de esperar un poco.

Y no hay más aparte de esta novedad llamada Dual Connection que al igual que en otros auriculares de otras marcas nos permite conectar los auriculares a dos dispositivos, lo que amplía sus posibilidades y no nos limita a tener que estar conectando a uno u otro según nuestras necesidades.

OnePlus Buds Pro Chema Flores Omicrono

Hay que ir a los ajustes de los auriculares para activar esta característica y así parear este accesorio a dos dispositivos con Bluetooth a la vez. Para los que tengáis un OnePlus la app a descargar es HeyMelody.

Desde la misma XDA avisan de que los han probado con varios dispositivos y funciona la mar de bien, así que si andas con uno de estos auriculares a mano es hora de actualizarlos para tener todas sus ventajas desde ya.

