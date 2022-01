Instagram quiere que seas capaz de reordenar las fotos de tu perfil como gustes

Después de ese 2021 que nos acaba de dejar a través del Playback de Instagram, entramos en 2022 para que pronto incluso podamos disfrutar de la personalización de todas esas fotos que se pueden ver primeramente cuando alguien entra en nuestro perfil. Y es esta la idea principal en la que ahora mismo está trabajando Instagram para que esperemos llegue dentro de poco.

Coloca como te plazca las primeras fotos que aparecen en tu perfil

Ya sabéis, y vía Engadget, que cuando entramos a nuestro perfil las imágenes que aparecen son las últimas que hemos subido. Es decir, que no hay forma de reubicarlas a no ser que guardemos alguna y vayamos dejándolas según nos guste. Pero todavía así, no tenemos mucho control para reubicarlas de forma plácida.

Perfil en Instagram El Androide Libre

Se ha descubierto que Instagram está probando con una función de editar la rejilla que permitiría reordenar las publicaciones de nuestro perfil. Lo agradecerían todos aquellos usuarios con perfiles dedicados a lo profesional para así presentar sus mejores creaciones, o cualquiera que quisiera mostrar sus dotes para la fotografía con sus mejores capturas.

Eso sí, de momento estaría bajo desarrollo y con la opción de que nunca viera la luz esta posibilidad, ya que implicaría cambios bastante drásticos en la forma que entendemos un perfil; nada de orden cronológico y el usuario con todo el poder del mundo para reubicar.

De todas formas, sería muy especial para algún tipo de cuentas y quizás es por donde van los derroteros. Lo que significaría que algunos perfiles especiales o profesionales tendrían la capacidad de poder reordenar sus publicaciones según quieran, pero no dejan de ser suposiciones, así que andaremos atentos a ver qué sucede con esta nueva posible característica para Instagram.

