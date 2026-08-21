Huawei sube la apuesta por el formato pasaporte con un teléfono móvil que no es plegable, el Huawei Pura X View

Huawei ha presentado el Pura X View, un móvil de pantalla panorámica que no se dobla. La compañía china lo ha bautizado como el primer candybar de pantalla ancha del mundo, un término que en la industria se usa para describir a los terminales de formato tradicional, sin bisagra ni mecanismo plegable.

El lanzamiento se produce apenas unos meses después de que los plegables tipo pasaporte se hayan convertido en la gran tendencia del sector. Ese formato horizontal, más ancho que alto cuando el teléfono está cerrado, ha triunfado con dispositivos como el Samsung Galaxy Z Fold8, y se espera que Apple siga un camino similar con su futuro iPhone Ultra.

Huawei ya había apostado antes por esa silueta de pasaporte con el Huawei Pura X, un plegable presentado en 2025 con una pantalla de 6,3 pulgadas y una proporción de 16 por 10 y que tuvo una versión Max hace unos meses. Aquel modelo compartía filosofía con el Galaxy Z Fold8, ofreciendo una superficie más cuadrada y cómoda para leer, navegar o trabajar con varias aplicaciones a la vez.

Con el Pura X View, la marca traslada esa misma idea de pantalla ancha a un cuerpo que no se pliega. Es una forma de dar a los usuarios que no quieren un móvil con bisagra una experiencia visual parecida a la de los plegables, sin renunciar a la robustez y sencillez de un terminal convencional.

No es la primera vez que Huawei recicla un concepto de sus plegables para un modelo normal. La firma lleva tiempo experimentando con distintos formatos de pantalla, y este movimiento confirma que el diseño panorámico se ha convertido en una de sus señas de identidad, más allá de si el teléfono se abre o no.

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El Pura X View monta un panel OLED de 6,39 pulgadas con una proporción de 16 por 9,5 y una resolución de 2.232 por 1.320 píxeles. Los bordes son extremadamente finos, de apenas 1,05 milímetros en las cuatro esquinas, lo que permite alcanzar una relación pantalla-cuerpo del 96,1 por ciento.

El brillo máximo llega a los 6.500 nits, una cifra muy elevada incluso para los estándares actuales de gama alta. Además, el panel incorpora atenuación PWM de alta frecuencia, pensada para reducir la fatiga visual durante un uso prolongado.

Uno de los aspectos más llamativos es la batería. Huawei ha logrado integrar una celda de 7.000 mAh en un cuerpo de solo 6,68 milímetros de grosor, algo que hasta hace poco parecía difícil de compaginar en un terminal tan fino. El peso final se sitúa en 201 gramos. La carga rápida es de 66 W, pero parece que no tendrá carga inalámbrica, seguramente para no añadir grosor.

El terminal llega de serie con HarmonyOS 7, el sistema operativo propio de la compañía, adaptado específicamente para sacar partido a la pantalla ancha. Huawei ha optimizado la interfaz para ver vídeos, leer, jugar y trabajar con varias ventanas abiertas al mismo tiempo.

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El procesador es el Kirin 9030S y hay varios modelos, en función de la memoria interna y de la memoria RAM, partiendo de los 12 + 256 GB.

El Pura X View estará disponible en cuatro colores: Leap Shadow Red, Linen Gray, Zero Degree White y Phantom Night Black. Las reservas ya se han abierto, mientras que las experiencias en tienda y la preventa comenzarán el 28 de agosto.

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Dispone de un triple sistema de cámaras con un gran angular, un Ultra angular y un teleobjetivo, todos los cuales tienen 50 Mpx. El sensor delantero es de poco más de 10 Mpx. Curiosamente, el sensor de huellas está en un lateral, aunque técnicamente no sería un problema haberlo puesto bajo la pantalla.

Con esta estrategia, Huawei explora una vía intermedia entre los móviles tradicionales y los plegables de formato pasaporte. Si el experimento cuaja, no sería extraño ver a otros fabricantes seguir un camino parecido en los próximos meses.

Se espera que conozcamos todos los datos, entre los que estará el precio, el próximo 28 de agosto, que es cuando se realizará el anuncio oficial, aunque ya se puede reservar el dispositivo en China. No sabemos si llegará a otros mercados y, de ser así, el coste que tendría.