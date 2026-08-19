Volkswagen y Samsung se alían: estos son los coches que podrás abrir desde tu smartphone sin tener que sacar las llaves

Samsung ha cerrado un acuerdo con Volkswagen que cambia la forma de acceder a determinados modelos eléctricos de la marca alemana. A partir de ahora, la llave del coche puede estar dentro del teléfono, sin necesidad de llevar encima el mando físico.

La función se apoya en Samsung Wallet, la aplicación que ya se usaba para guardar tarjetas, entradas y documentos de identidad. Allí se aloja ahora una llave digital de Volkswagen capaz de bloquear, desbloquear, arrancar el vehículo y abrir el maletero.

El sistema combina dos tecnologías inalámbricas para adaptarse a distintos modelos de Galaxy. En los teléfonos con UWB, como el Galaxy S26 Ultra y otros modelos de gama alta, el coche se abre solo con acercarse, sin sacar el móvil del bolsillo.

En los dispositivos que no cuentan con UWB, la función recurre al NFC como alternativa. En ese caso sí hace falta sacar el teléfono y acercarlo a la manija de la puerta para que el coche reconozca la llave.

Otra ventaja de tener la llave en formato digital es la posibilidad de compartirla. El propietario puede enviar un acceso temporal a un familiar o a un amigo sin tener que entregarle una llave física ni duplicarla.

La lista de vehículos compatibles se centra por ahora en la gama eléctrica de la marca. Entre ellos están el ID.Buzz, el ID.Cross, el ID.Polo, el ID.3neo, el ID.4, el ID.5 y el ID.7.

No todos los ejemplares de estos modelos podrán usar la función de inmediato. Es necesario que el coche se haya fabricado a partir del 27 de abril de 2026 y que lleve instalado el software ID. en su versión 6.0.1 o posterior.

Quienes tengan una unidad anterior a esa fecha, o con una versión de software más antigua, se quedan fuera de la compatibilidad por el momento. Volkswagen no ha confirmado si planea extender la función hacia atrás en el catálogo de unidades ya vendidas.

El despliegue arrancó el 18 de agosto de 2026 y llega de entrada a 37 países europeos. Entre ellos figuran mercados grandes como Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido.

Llave digital de un Volkswagen en móviles de Samsung Samsung El Androide Libre

Samsung y Volkswagen no han detallado un calendario para otras regiones fuera de Europa. Tampoco han precisado si la función llegará a otras marcas del grupo Volkswagen más adelante.

Guardar la llave de un coche en el móvil plantea dudas razonables sobre seguridad, y Samsung ha querido responder a ellas. La compañía asegura que la llave se almacena directamente en el dispositivo y queda protegida por Samsung Knox.

El sistema cumple además con la certificación EAL6+, un estándar exigente dentro de la seguridad electrónica. También respeta el estándar UWB del Car Connectivity Consortium, pensado para evitar ataques de canal lateral y accesos no autorizados al vehículo.

Para los casos de pérdida o robo del teléfono existe una salvaguarda adicional. A través de Samsung Find, el usuario puede bloquear el dispositivo a distancia o eliminar directamente la llave digital almacenada en él, dejando el coche protegido.

Samsung Wallet ya almacenaba llaves digitales de otros fabricantes antes de este acuerdo con Volkswagen. La incorporación de la marca alemana amplía el catálogo de coches que pueden prescindir de la llave física tradicional.

Esta tendencia hacia las llaves digitales gana terreno en el sector del automóvil desde hace varios años. Cada nuevo acuerdo entre fabricantes de coches y fabricantes de móviles acerca un poco más ese escenario a la conducción diaria de cualquier usuario.

Por ahora, quien quiera aprovechar esta función necesita cumplir dos condiciones a la vez. Debe tener un Galaxy compatible con Samsung Wallet y, además, uno de los modelos eléctricos de Volkswagen que ya admiten esta integración.