Realme no se va de España: presenta el Realme C100 con batería gigante de 6.600 mAh por solo 249 euros

La primera mitad del 2026 ha sido algo caótica para el grupo formado por OPPO, OnePlus y realme. Después de muchos rumores, finalmente el mes pasado se confirmó que OPPO va a ser el nuevo y único pilar de la organización.

Como resultado, OnePlus ha cerrado en Europa y no lanzará más dispositivos en España; la buena noticia es que no lo vamos a perder todo, porque esto supone que el papel de realme va a ser reforzado como la marca de entrada del grupo.

Hoy, realme ha confirmado esta renovada apuesta con la presentación del nuevo realme C100 5G, además de nuevas promociones para dar más importancia a los modelos de gama media de la marca, los realme 16 y realme 16 Pro.

Para empezar, el realme C100 se convierte en el nuevo punto de entrada, un dispositivo que busca la mejor relación entre calidad/precio, ofreciendo características sorprendentes con un coste de apenas 249 euros.

El componente estrella de este dispositivo es la batería Titan, con una capacidad de nada menos que 6.600 mAh; de esta manera, poco a poco los fabricantes empiezan a traer las baterías gigantes que han ofrecido en China desde hace un año y medio, aunque el modelo chino tenía una batería incluso más grande, de 7.000 mAh.

Esta batería se complementa con la carga rápida SUPERVOOC de 45 W, que además es compatible con carga inversa de 6,5 W, lo que nos permite usar el dispositivo para cargar nuestros auriculares o incluso otro smartphone como si fuera una batería externa.

Realme C100 Realme El Androide Libre

Para garantizar la seguridad y la fiabilidad, realme afirma que ha integrado tecnologías destinadas a preservar la salud de la batería durante hasta seis años de uso, lo que debería ahorrarnos el cambio de la batería al menos durante ese tiempo.

Continuando con la fiabilidad, el realme C100 presume de certificación de resistencia a golpes de grado militar, protección ArmorShell y certificación IP64 contra el agua y el polvo, que protegerán el dispositivo durante estos largos años de uso.

La pantalla del Realme C100 está basada en un panel IPS de 6,8 pulgadas y resolución HD+, que destaca por ser capaz de alcanzar una frecuencia de refresco de 144 Hz, lo que debería traducirse en una interfaz y juegos más fluidos.

Realme C100 Realme El Androide Libre

Para la fotografía, el realme C100 cuenta con una cámara principal de 50 Mpx que cuenta con funciones basadas en IA como Image Matting, Motion Photo y Dual-View Video.

En el interior, el realme C100 cuenta con un procesador Dimensity 6300 de MediaTek, acompañado de 4 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Viene con realme UI 7.0 de serie con funciones inteligentes como AI Smart Loop, Google Gemini y Circle to Search.

Para su 'vuelta' a España, realme se ha asociado con MasOrange, lo que se notará en el lanzamiento de este C100 que estará disponible para los clientes de Orange, Jazztel, Yoigo, MASMOVIL y simyo desde el 18 de agosto a partir de 2,50 euros al mes.

Además, la compañía ha recordado que el realme 16 5G está disponible por 399 euros y se puede comprar con MasOrange por 4,50 euros al mes, mientras que el realme 16 Pro, que viene con el reloj realme Watch 5 y los auriculares realme Buds T200 Lite por 479 euros, se puede conseguir por 6,50 euros al mes.