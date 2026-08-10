Xiaomi prepara el lanzamiento de un nuevo smartphone de entrada, que será uno de los más baratos de su catálogo

Xiaomi acaba de presentar a nivel global el Redmi 17 5G y el Redmi 17 4G. Ahora, un nuevo miembro de la familia se ha filtrado antes de su lanzamiento oficial.

Se trata del Redmi 17C 5G, un modelo que ha aparecido de forma prematura en la web de un distribuidor con sede en Luxemburgo. La filtración incluye tanto las imágenes del terminal como su ficha técnica completa.

Gracias a esta publicación accidental ya se conocen casi todos los detalles del dispositivo antes de que la propia Xiaomi lo confirme. Esto permite hacerse una idea muy precisa de qué esperar de este modelo de entrada.

El Redmi 17C 5G monta un panel IPS LCD de 6,9 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Se trata de una pantalla grande pensada para el consumo de contenido multimedia sin grandes exigencias de definición.

En cuanto a dimensiones, el terminal mide 171,56 x 79,47 x 8,05 milímetros y pesa alrededor de 211 gramos. Son cifras propias de un teléfono de gama de entrada con cuerpo generoso.

El dispositivo llegará en tres acabados de color: marrón, morado y negro. Las imágenes filtradas muestran un diseño trasero sobrio, sin elementos llamativos, aunque el modelo marrón parece tener imitación a piel, con cuero vegano.

Bajo el capó, el Redmi 17C 5G incorpora el chipset MediaTek Dimensity 6300. Este procesador se combina con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno.

Redmi 17C Xiaomi El Androide Libre

Los usuarios que necesiten más espacio podrán recurrir a una tarjeta microSD de hasta 1TB. La batería es uno de los puntos fuertes del terminal, con una capacidad de 6.000 mAh.

La filtración no especifica la potencia de carga rápida compatible con este modelo. El software de fábrica será Xiaomi HyperOS 3, la versión más reciente del sistema de la firma china.

En la parte trasera, el Redmi 17C 5G cuenta con un sistema de doble cámara liderado por un sensor principal de 50 Mpx con enfoque automático y apertura f/1.8. Para los selfies, el frontal ofrece 8 Mpx con apertura f/2.0.

El apartado de conectividad incluye 5G, doble SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 y NFC. También conserva el puerto USB-C y el clásico conector de auriculares de 3.5mm, cada vez menos habitual en los teléfonos actuales.

Colores del Redmi 17C Xiaomi El Androide Libre

El desbloqueo se resuelve mediante un lector de huellas lateral y reconocimiento facial con desbloqueo por IA. El terminal suma además acelerómetro, sensor de proximidad, brújula y sensor de luz.

Según recoge la filtración, las especificaciones del Redmi 17C 5G son prácticamente idénticas a las del Redmi 15C de la generación anterior. Los cambios se limitan al diseño, a las opciones de color y a la versión de software instalada de fábrica.

Por el momento no ha trascendido ningún dato sobre el precio del dispositivo ni sobre su fecha de lanzamiento oficial. Al tratarse de una filtración procedente de un distribuidor, es probable que Xiaomi confirme el modelo en las próximas semanas.

Mientras tanto, la compañía sigue ampliando su catálogo de gama baja con variantes muy similares entre sí. El Redmi 17C 5G apunta a ser una opción económica dentro de un mercado donde la marca ya domina buena parte de las ventas.