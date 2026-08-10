El Xiaomi Mix Fold 5 se muestra en imágenes oficiales con un cambio que era muy esperado tras el éxito de Samsung

Xiaomi dejó pasar el año 2025 sin lanzar un sucesor directo del Mix Fold 4. Por eso, tras el tremendo éxito de los nuevos plegables de Samsung a nivel mundial, el Mix Fold 5 se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados de la marca china para lo que queda de 2026.

Ahora, unas nuevas imágenes filtradas muestran por primera vez la pantalla interior del terminal. El diseño apunta a un cuerpo más ancho y compacto que el de generaciones anteriores.

Las fotografías fueron compartidas por el filtrador de Weibo conocido como Panda is Bald, en una publicación que ya ha sido eliminada. En ellas se aprecian unas esquinas mucho más redondeadas que las que tenían los modelos previos de la familia Mix Fold. También hay imágenes del terminal en Xiaomi Times.

La cámara frontal se sitúa en la esquina superior derecha, dentro de un pequeño recorte circular. Junto al diseño físico, las capturas también dejan ver el terminal funcionando con HyperOS 4, la próxima versión del sistema operativo de Xiaomi.

La interfaz que se aprecia en las imágenes utiliza un estilo visual similar al Liquid Glass de Apple. Se trata de un lenguaje de diseño que busca imitar el comportamiento óptico del cristal real dentro del sistema.

De forma paralela, también han empezado a circular por internet varias imágenes promocionales de HyperOS 4. En ellas se adelantan funciones como el modo experto de Super Xiao Ai, el asistente de inteligencia artificial de la compañía.

Estas imágenes también muestran un nuevo centro de dispositivos integrado. Su función sería centralizar la gestión de todos los aparatos conectados del usuario desde un único panel.

Xiaomi Mix Fold 5 Xiaomi El Androide Libre

Más allá del apartado visual, HyperOS 4 llegaría con cambios importantes bajo el capó. El kernel propio de Xiaomi incorporaría mejoras en el cálculo de carga y en la precarga de memoria.

Ambas funciones están pensadas para que el sistema gestione con mayor eficiencia las tareas que se ejecutan en segundo plano. También se menciona un nuevo material de cristal suave diseñado para reproducir el comportamiento óptico del vidrio real en la interfaz.

El propio Mix Fold 5 también acumula ya un buen número de filtraciones previas. Su número de modelo, 2608BPX34C, apareció recientemente en un listado de certificación online.

El filtrador que ha compartido las imágenes de hoy describió además el terminal como el lanzamiento de gama más alta de Xiaomi para todo el año. Esto sitúa al Mix Fold 5 como un producto clave dentro de la estrategia de la marca para 2026.

Xiaomi Mix Fold 5 Xiaomi El Androide Libre

Informaciones anteriores ya habían adelantado buena parte de la ficha técnica del terminal. Se espera una pantalla de entre 7,5 y 7,6 pulgadas con un pliegue mucho menos visible que en generaciones anteriores.

En materia fotográfica, el dispositivo contaría con un sensor principal de 200 Mpx. La batería, por su parte, alcanzaría los 6.000 mAh con soporte para carga inalámbrica.

Uno de los cambios más relevantes tendría lugar en el apartado de rendimiento. En lugar de recurrir a un procesador de Qualcomm, Xiaomi habría optado por su propio chip Xring O3 para este modelo.

Esta decisión reforzaría la apuesta de la compañía por desarrollar silicio propio para sus terminales más avanzados. De confirmarse, el Mix Fold 5 sería uno de los primeros grandes buques insignia en estrenar este nuevo procesador.

Xiaomi Mix Fold 5 Xiaomi El Androide Libre

Todo apunta a que la presentación oficial del terminal tendrá lugar durante el mes de agosto. Hasta entonces, es probable que sigan apareciendo nuevas filtraciones sobre su diseño y sus especificaciones.

Con HyperOS 4 y un chip propio, Xiaomi parece decidida a dar un salto importante en su gama plegable. Habrá que esperar al anuncio oficial para confirmar si el Mix Fold 5 cumple con todas las expectativas generadas hasta ahora, y si lo veremos en España.