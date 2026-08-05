Xiaomi lanzará en España los nuevos Redmi Note 17 Series y ya se han filtrado los precios que tendrán en Europa

Xiaomi presentó su serie Redmi Note 17 en China hace ya varias semanas, y ahora, según las últimas filtraciones, la firma china prepara el desembarco completo de esta familia en Europa.

Lo más llamativo es que parece que se incluye un modelo que hasta ahora no se había visto fuera del mercado asiático.

Pese a que aún no hay fechas confirmadas, es de suponer que no pasarán muchas semanas antes del lanzamiento oficial, y ya sabemos los precios en euros, así como muchas de las prestaciones.

El Xiaomi Redmi Note 17 llegará al viejo continente en una variante 4G que, según los datos filtrados por Amazon España, partirá de 249 euros. Quien prefiera la versión con conectividad 5G y más memoria tendrá que pagar hasta 399 euros por el mismo modelo.

El Redmi Note 17 Pro también se pondrá pronto a la venta en Europa. Su precio de salida se situará en los 479 euros, una cifra que lo coloca como la opción intermedia dentro de la nueva gama.

Pero la verdadera novedad es el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max, un modelo que no se había comercializado antes fuera de China. Varias tiendas online ya muestran sus fichas técnicas completas junto con imágenes del terminal.

Su precio mínimo será de 599 euros, una cantidad notablemente superior a la que Xiaomi acostumbraba a pedir por su gama media. Hace apenas un año, un dispositivo con especificaciones similares se habría podido conseguir por un tercio menos.

Ese salto de precio pone en duda la estrategia que había hecho popular a la marca en los últimos años. Ofrecer hardware solvente a precios ajustados era el sello distintivo de Redmi, y este modelo se aleja claramente de esa fórmula.

El Redmi Note 17 Pro Max monta una pantalla OLED de 6,83 pulgadas con resolución de 2.772 x 1.280 píxeles. La tasa de refresco alcanza los 120 Hz, un estándar ya habitual en la gama media alta.

Redmi Note 17 Xiaomi El Androide Libre

Xiaomi asegura que el panel llega hasta los 3.500 nits de brillo máximo. Esa cifra permitiría una buena visibilidad al aire libre incluso en condiciones de luz solar intensa.

Bajo la carcasa trabaja el procesador Snapdragon 6 Gen 5, un chip de ocho núcleos que alcanza los 2,6 GHz. Lo acompañan 8 GB de memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento interno de 256 o 512 GB con tecnología UFS 4.0.

En cuanto a potencia, el terminal se mantiene claramente en el segmento medio a pesar de su precio elevado. La sección fotográfica tampoco destaca especialmente frente a la competencia.

El sensor principal es de 50 Mpx con estabilización óptica de imagen. Lo acompaña una cámara ultra gran angular de solo 8 Mpx, mientras que la cámara frontal ofrece 32 Mpx.

Redmi Note 17 Xiaomi El Androide Libre

El gran atractivo del Redmi Note 17 Pro Max es, sin duda, su batería. Con 9210 mAh de capacidad, el terminal promete varios días de autonomía con un uso normal. Habrá que ver si fuera de China se mantiene esa capacidad, porque sería notable.

Además, admite carga rápida de hasta 100 W si se dispone del cargador adecuado. El teléfono cuenta también con certificación IP68 e IP69K, lo que lo hace resistente tanto al agua como al polvo.

El Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max llegará pronto al mercado europeo en tres acabados: negro, verde y un tono rosa violáceo bautizado como Cloud Blush. La versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento costará 599 euros.

Quien necesite más espacio podrá optar por los 512 GB pagando 50 euros adicionales. En algunos países, Xiaomi ofrecerá además un paquete que incluye el Redmi Watch 6 sin coste extra sobre el precio base.