Un cambio de era en Samsung: el silicio carbono llega a sus móviles y va a cambiar la familia Galaxy S en 2027

El lanzamiento de los nuevos plegables de Samsung ha dejado titulares de todo tipo, con el Fold 8 siendo el foco de atención. Pero poco a poco se van sabiendo detalles que no se conocían y que podrían cambiar la impresión que dejan los móviles de Samsung en los compradores.

Tras la confirmación de que los Fold 8 y 8 Ultra usan baterías con silicio carbono, la compañía está trabajando en la integración de estas baterías en sus futuros terminales flagship.

Esta tecnología de almacenamiento energético promete incrementar notablemente la densidad de carga sin necesidad de aumentar el grosor de los dispositivos. Gracias a este avance, los usuarios podrán disfrutar de una autonomía superior sin sacrificar el diseño.

Los informes procedentes del sector industrial coreano señalan que la firma asiática está evaluando seriamente la implantación masiva de estos componentes de silicio-carbono. La meta principal consiste en superar las limitaciones físicas que imponen las actuales celdas de iones de litio tradicionales.

El uso de materiales de silicio permite retener una cantidad de energía significativamente mayor en un volumen físico mucho más reducido. No obstante, este componente presenta ciertos desafíos técnicos relacionados con la expansión térmica durante los ciclos de carga y descarga.

Para solucionar estos inconvenientes de estabilidad, los ingenieros han combinado el silicio con estructuras de carbono altamente resistentes. Esta mezcla estabiliza la estructura interna del componente y garantiza una vida útil prolongada para el teléfono.

El horizonte temporal para la adopción completa de estas celdas apunta directamente hacia el esperado Samsung Galaxy S27 Ultra. Aunque faltan varios meses para su presentación oficial, el desarrollo de esta arquitectura ya se encuentra en fases muy avanzadas.

Samsung Galaxy Fold 8 Ultra Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Las filtraciones sugieren que el Galaxy S27 Ultra podría alcanzar capacidades energéticas superiores a los 5.500 mAh. Semejante cifra representaría un incremento muy notable respecto a los estándares que tiene ahora mismo la marca en la gama alta.

No solo el modelo tope de gama disfrutará de estos beneficios energéticos en las futuras presentaciones del fabricante. La variante Pro o Plus del dispositivo también integrará celdas de alta densidad para ofrecer un rendimiento similar, con más de 5.000 mAh.

La estrategia del fabricante busca consolidar su liderazgo tecnológico frente a competidores directos que ya han comenzado a probar soluciones similares. Varios fabricantes chinos ya comercializan teléfonos con celdas de silicio-carbono con resultados bastante prometedores en sus mercados locales y en ocasiones en los internacionales.

Samsung no desea quedarse atrás en esta carrera por la eficiencia energética y ha acelerado sus planes de producción interna. La fabricación a gran escala de estas baterías requerirá adaptar importantes líneas de ensamblaje en sus plantas principales.

La seguridad de los componentes es otro de los pilares fundamentales que la marca está supervisando con extremo detalle y cautela. Tras experiencias pasadas en la industria, cada nueva celda pasa por pruebas extremas de resistencia, calor y presión antes de su aprobación.

Los algoritmos de gestión térmica del software jugarán asimismo un rol crucial en el desempeño general del sistema. El sistema operativo optimizará los flujos de corriente para evitar degradaciones prematuras de la química interna de la batería.