El móvil más espectacular de Samsung prepara su vuelta: el plegable triple no estaba muerto, estaba a la espera

Hace unos días tuvo lugar en Londres la presentación de los nuevos móviles plegables y relojes de Samsung, así como el anuncio de sus gafas, que verán la luz a final de año.

Ahora hemos sabido que la firma surcoreana se encuentra ultimando los detalles para el lanzamiento de un nuevo modelo plegable de triple pantalla que llegaría al mercado internacional durante 2027.

Esta nueva versión del dispositivo sustituirá la aproximación experimental de su antecesor para centrarse en un despliegue comercial mucho más ambicioso. Diversos informes procedentes de medios asiáticos confirman que la empresa ya ha empezado a compartir los primeros detalles técnicos con sus socios estratégicos.

El primer prototipo comercial con tres paneles tuvo una distribución extremadamente limitada y orientada exclusivamente a mercados de prueba muy específicos. Sin embargo, la estrategia de la corporación para esta nueva generación pasa por extender la venta a una gran cantidad de países.

La decisión responde al interés creciente que han mostrado los consumidores hacia formatos de pantalla de mayor diagonal dentro del ámbito de la telefonía premium. Los analistas del sector coinciden en que una mayor disponibilidad geográfica permitirá consolidar una categoría de producto que hasta ahora resultaba casi inalcanzable.

Según las filtraciones recopiladas por fuentes cercanas a la cadena de suministro, el diseño mantendrá unas dimensiones de pantalla similares a las del modelo original. El enfoque principal del equipo de desarrollo se centra en optimizar el mecanismo de la bisagra y reducir el grosor total del conjunto.

La integración de componentes internos más eficientes permitirá mejorar de manera notable tanto la autonomía como el rendimiento térmico del chasis. Asimismo, los ingenieros trabajan en perfeccionar la durabilidad del panel flexible para resistir miles de ciclos de apertura y cierre sin perder consistencia.

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

En caso de cumplirse el calendario previsto, el año 2027 se perfila como un periodo histórico para la división de dispositivos móviles del fabricante. La compañía podría presentar hasta cuatro alternativas con pantalla flexible en una misma ventana de lanzamiento estival.

La lista de novedades incluiría el estándar de la novena generación en sus variantes clásica y ultra, acompañadas por la versión de tipo concha, es decir, los Galaxy Z Fold 9, Z Fold 9 Ultra y Z Flip 9. A este grupo se sumaría el flamante formato con doble pliegue, creando la oferta más variada de la industria hasta la fecha.

Aunque algunos rumores sugerían la posible cancelación de la línea de diseño plegable tipo concha, los datos más recientes descartan ese escenario a corto plazo. La presencia de múltiples formatos busca cubrir las demandas de perfiles profesionales muy diversos dentro del mercado de gama alta.

La vertiente de software jugará un papel decisivo a la hora de ofrecer una experiencia fluida al pasar de una pantalla pequeña a un formato de tableta completa. Las capas de personalización del sistema operativo incorporarán herramientas específicas diseñadas para potenciar el flujo de trabajo multitarea.

A pesar de las buenas perspectivas, la dirección ejecutiva todavía no ha hecho pública la lista definitiva de regiones en las que estará disponible. Fuentes del entorno industrial señalan que la decisión sobre la expansión global dependerá de la capacidad de producción lograda en los próximos meses.

La fabricación de pantallas flexibles compuestas por múltiples pliegues conlleva un desafío técnico considerable dentro de las plantas de ensamblaje. Garantizar un nivel de control de calidad muy elevado es fundamental para evitar problemas de suministro durante el lanzamiento oficial.

En los últimos años, el segmento de los teléfonos móviles con pantallas plegables ha experimentado un crecimiento constante en la facturación global de la tecnología. Las principales marcas competidoras también invierten recursos de forma intensiva en el desarrollo de prototipos similares para no perder terreno.

La presión de los fabricantes rivales en el continente asiático ha obligado a mover ficha con mayor rapidez de la prevista inicialmente. Esta dinámica competitiva favorece de manera directa a los compradores, quienes dispondrán de opciones cada vez más avanzadas y depuradas.

El Oppo Find N6 Nacho Castañón El Androide Libre

La fecha marcada en el calendario para la presentación oficial apunta hacia el mes de julio, coincidiendo con el evento anual de la marca. Durante dicha cita se desvelarán todos los detalles técnicos, los precios finales y la fecha exacta de llegada a las tiendas.

La expectativa comercial generada en torno a este anuncio refleja la madurez que está alcanzando la tecnología de pantallas flexibles en la actualidad. Los avances en el refinamiento del cristal ultra fino y los materiales sintéticos han permitido superar barreras físicas que parecían insuperables.

Por el momento, el proyecto avanza según las etapas planificadas sin que se hayan detectado retrasos significativos en la hoja de ruta de la compañía. Los próximos meses serán cruciales para conocer más detalles sobre el hardware definitivo y las características del terminal.