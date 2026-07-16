Spider-Man cambia de móvil: el nuevo plegable de Samsung es uno de los protagonistas de Spider-Man: Brand New Day

Un móvil de Samsung en la nueva película de Spider-Man.jpg Samsung US El Androide Libre

En la segunda quincena de julio se van a presentar dos productos que no tienen nada que ver, a priori, pero que los acuerdos comerciales han convertido en pareja de baile.

El 22 de ese mes Samsung anunciará en un evento en Londres sus nuevos teléfonos plegables, los Galaxy Z 8 Series, tres nuevos modelos entre los que destacará el nuevo formato tipo pasaporte.

Por otra parte, el día 27 de este mismo mes, Sony y Marvel presentarán su nueva película, Spider-Man: Brand New Day. Y por primera vez el protagonista de la saga no usará un móvil de la empresa japonesa, sino uno de Samsung.

Y esto es lo que se ve perfectamente en un anuncio que ha publicado la compañía en Estados Unidos, donde aparece el actor Jacob Batalon que interpreta a Ned, el mejor amigo de Peter Parker. Obviamente también aparece Spider-Man, pero en ningún momento se ve la cara de Tom Holland, quizás para no quitar protagonismo a los móviles.

Esta nueva alianza comercial busca capturar la atención de millones de espectadores mediante una pieza audiovisual sumamente cuidada. Las imágenes muestran un despliegue de efectos visuales que entrelazan la ficción del héroe con las ventajas de sus terminales.

El anuncio adopta un enfoque curioso al mostrar abiertamente algunos productos, como el Z Fold 8 Ultra o el Z Flip 8, mientras mantiene otros bajo un estricto velo de misterio. Los analistas del sector consideran que esta estrategia de comunicación resulta ideal para mantener el interés del público hasta la presentación oficial.

Durante los primeros fragmentos de la grabación se puede apreciar con total claridad el nuevo reloj inteligente de la marca. Este accesorio se muestra sin reservas y confirma muchas de las líneas estéticas que ya se habían filtrado previamente.

El cortometraje publicitario utiliza el humor para poner a prueba la resistencia física de los teléfonos inteligentes actuales. En varias escenas se observa a un joven Peter Parker acumulando terminales dañados en una simple caja de cartón.

La solución planteada dentro de la narrativa de ficción llega de la mano de un sofisticado teléfono tipo concha mejorado con nanotecnología. Este modelo en concreto aparece en primer plano antes de ser retirado de la vista del espectador de forma abrupta. Es el Samsung Galaxy Z Flip 8.

El teléfono plegable compacto sufre un trato bastante duro en las siguientes secuencias para demostrar su supuesta fortaleza mecánica. Inmediatamente después la atención se desplaza hacia el dispositivo estrella de formato pasaporte, aunque su aspecto se muestra difuminado.

Samsung se refiere a este terminal empleando un concepto que alude directamente a una geometría inédita. Es decir, una nueva forma o factor de forma, lo que coincide con las filtraciones previas del Samsung Galaxy Z Fold 8.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy Z Fold 8 Android Headlines El Androide Libre

Todo apunta a que el modelo estándar recibirá una modificación importante en sus proporciones para mejorar la comodidad del usuario. El teléfono cerrado será notablemente más bajo y un poco más ancho que sus predecesores directos.

Al abrir el terminal se obtendrá una superficie de visualización mucho más horizontal y adaptada a las producciones multimedia actuales. Esta cualidad facilitará de manera notable el consumo de contenidos cinematográficos como los del propio superhéroe.

La variante más avanzada de la gama también hace acto de presencia en el metraje sin necesidad de recurrir a censuras visuales. Se muestra de forma más directa y sin los destellos de luz que ocultan las líneas del modelo convencional. Es el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, que es el que usa Ned, lo que tiene sentido dado que este móvil se enfocaría en la productividad y el trabajo, como sus antecesores.

La campaña evita profundizar en las especificaciones técnicas puras y prefiere centrarse en la experiencia de uso y la durabilidad. La compañía insiste de manera reiterada en la solidez estructural de toda su nueva familia de dispositivos.

Este énfasis coincide en el tiempo con la confirmación de una nueva tecnología aplicada a los paneles flexibles de última generación. El nuevo material promete reducir de forma drástica la fragilidad histórica que arrastran este tipo de pantallas y la arruga de los paneles.