Es oficial: Google presentará los Pixel 11 y el Pixel Watch 15 el próximo 12 de agosto, una semana antes de lo habitual

Google ha hecho oficial la fecha de su tradicional evento de agosto, en el que da a conocer la nueva familia de dispositivos Pixel, así como la renovada versión de su reloj inteligente.

En esta ocasión el Made By Google de 2026 se celebrará el 12 de agosto en Nueva York, según la invitación que ha llegado a algunos periodistas de tecnología de EEUU.

En la invitación Google ha dejado ver un detalle del diseño de los esperados Pixel 11, así como la frase "Es la noche en la que llega la siguiente generación de Pixel", con lo que cabe esperar el Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. Además, cabría esperar la renovación del smartwatch con el rumoreado Pixel Watch 5.

Los rumores apuntan a un diseño muy similar a la generación pasada y la mayoría de novedades se esperan de la mano de la inteligencia artificial.

Eso sí será un año especialmente interesante para el modelo plegable debido a que Samsung presentará presumiblemente un nuevo formato de Fold que se acerca a la experiencia de Google, así como se espera que Apple presente el primer iPhone plegable un mes después del evento de Google.

Otra de las incógnitas de la presentación será el precio al que lleguen estos nuevos smartphones.

En la invitación se puede ver un teléfono con terminaciones metálicas y dorado, que evoca irremediablemente la ambición premium del mismo. Una estrategia que van a comenzar a seguir cada vez más marcas de tecnología de consumo debido al alto coste de los componentes internos.

La última referencia en cuanto a precio de telefonía móvil de Google lo tenemos en el Pixel 10a, un modelo que no evolucionó significativamente con respecto al Pixel 9a, y que desembarcó en el mercado español por 549 euros.

Al igual que va a suceder con los Pixel 11, este smartphone más barato también adelantó su calendario.

Y es que el Pixel 10a llegó con un ciclo de renovación inferior a un año con respecto al modelo precedente, permitiendo así a la empresa de Mountain View adelantarse al esperado lanzamiento del iPhone 17e.

En cualquier caso habrá que esperar a agosto para conocer más a fondo qué es lo que tiene Google preparado con sus dispositivos móviles.