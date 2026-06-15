Honor cambia las reglas de los móviles: sus teléfonos ya tienen tanta autonomía que parecen una batería con la que llamar

La autonomía de los teléfonos inteligentes se ha convertido en un factor crucial para los consumidores desde hace ya tiempo. El salto de los móviles a los smartphones hizo que nos tuviéramos que acostumbrar a cargar los móviles a diario.

Sin embargo, en los últimos años hemos empezado a ver una mejora con el uso de las baterías de silicio carbono.

Marcas como OPPO o Xiaomi han aumentado notablemente la capacidad de las baterías de sus móviles. Pero si hay una referencia en esto es, sin duda, HONOR.

El fabricante asiático está redirigiendo sus esfuerzos de ingeniería hacia una característica que solía quedar en segundo plano. La compañía ha decidido priorizar el desarrollo de dispositivos equipados con baterías enormes.

Esta nueva estrategia busca satisfacer a los usuarios que exigen jornadas de uso intensivo sin interrupciones. El primer exponente de esta filosofía comercial acaba de materializarse con la presentación oficial de un nuevo dispositivo.

Honor X70 Pro Max

Se trata del HONOR X70 Pro Max. La prestación estrella de este modelo es una gigantesca batería que alcanza los 8.560 mAh. Semejante almacenamiento de energía garantiza varios días de autonomía continua bajo condiciones de uso moderado.

Para disminuir el tiempo de espera junto al enchufe, los ingenieros han implementado un sistema de carga rápida por cable de 90 W. Además, el dispositivo cuenta con la función de carga inversa para dotar de energía a otros accesorios mediante un cable compatible.

Honor X70 Pro Max El Androide Libre

El rendimiento general del equipo queda en manos del procesador Snapdragon 6 Gen 4 en su versión Enhanced Edition. Este motor de Qualcomm se combina con una configuración única de 8 GB de memoria RAM. Respecto al almacenamiento interno, los compradores pueden optar por versiones de 256 o 512 GB de capacidad. Toda esta estructura técnica se mueve bajo el sistema operativo MagicOS 10.0, el cual está basado en Android 16.

La pantalla tampoco se queda atrás en la hoja de especificaciones de este imponente modelo de gama media. El teléfono incorpora un panel AMOLED de 6,79 pulgadas con una resolución de 2.640 por 1.200 píxeles. Esta pantalla es capaz de alcanzar un brillo pico de hasta 6.000 nits en condiciones de luz ambiental extrema. Para proteger la vista del usuario, la compañía ha integrado tecnologías de atenuación de alta frecuencia a 3.840 Hz.

Honor X70 Pro Max El Androide Libre

El apartado fotográfico se ha resuelto mediante una configuración bastante simplificada si lo comparamos con la generación anterior. La zona trasera alberga un sensor principal de 50 Mpx con una apertura focal de f/1.8. Este elemento desecha la estabilización óptica y confía la nitidez a un sistema de estabilización electrónica de imagen. En la parte frontal, los usuarios encontrarán una cámara para autorretratos con un sensor de 8 Mpx.

La resistencia física es otro de los puntos fuertes que definen la construcción de este terminal de HONOR. El chasis cuenta con las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K contra la entrada de agua y polvo. El resto de las conexiones se completan con altavoces estéreo, conectividad NFC, emisor de infrarrojos y compatibilidad con redes 5G.

Honor X80 Pro Max

Pero lo más llamativo es que, aunque este modelo acaba de iniciar su andadura, la empresa ya tiene la vista puesta en el siguiente paso. La marca ha confirmado la fecha de presentación del que será el sucesor directo de este terminal.

El Honor X80 Pro Max se anunciará de manera oficial el próximo 22 de junio en su país de origen. Las expectativas se han disparado al saberse la capacidad de su batería.

HONOR 80 Pro Max.jpg El Androide Libre

Las informaciones indican que este dispositivo portará una impresionante batería de 11.000 mAh de capacidad. Este volumen de energía se corona como el más grande jamás utilizado por la empresa en un teléfono inteligente. La gestión de semejante componente requiere un diseño interno sumamente avanzado para controlar el grosor del terminal.

Mantendrá los 90 W de carga rápida, pero la velocidad de carga inversa por cable experimentará una mejora notable al situarse en los 27 W de potencia. Esta cualidad transforma al teléfono en una auténtica estación de carga portátil para auriculares u otros dispositivos móviles.

El procesador será el Snapdragon 6 Gen 5 de Qualcomm y habrá opciones con 8 y 12 GB de RAM. El almacenamiento interno irá desde los 128 hasta los 512 GB.

El diseño exterior del dispositivo se apoyará en una pantalla ligeramente más grande que la de su predecesor inmediato. Estaremos ante un panel de tecnología OLED con una diagonal de 6,8 pulgadas y esquinas redondeadas. La resolución de este panel subirá hasta los 2.788 por 1.280 píxeles para ofrecer una mayor densidad de puntos. La suavidad de los movimientos estará respaldada por una tasa de refresco adaptativa que alcanza los 120 hercios.

Se repiten los grados de protección IP66, IP68, IP69 e IP69K para asegurar el funcionamiento en escenarios hostiles. Además, la firma pondrá un énfasis especial en la absorción de impactos ante caídas accidentales sobre superficies duras.

Habrá que ver si estas baterías salen de China o si, cuando se lancen las versiones internacionales, tendremos modelos con menores autonomías por la legislación europea.