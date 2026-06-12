Carl Pei, CEO de Nothing, sobre el precio de los móviles "El mejor momento para comprar uno fue ayer, y el segundo, hoy"

El precio de los móviles está subiendo y, mucho nos tememos, seguirá así durante al menos tres años, hasta 2029.

El máximo responsable de Nothing, Carl Pei, ha compartido un análisis sobre las dinámicas económicas que están empujando al alza el coste de estos dispositivos electrónicos de uso diario.

Durante los últimos quince años, la industria de la telefonía móvil ha operado bajo una premisa bastante predecible y favorable para el usuario final: los componentes tendían a abaratarse de manera progresiva gracias a la optimización de los procesos de fabricación a gran escala.

Esta tendencia histórica permitía que las marcas ofrecieran mayores capacidades de almacenamiento y pantallas de mejor calidad sin necesidad de inflar el precio de venta al público. Sin embargo, este equilibrio financiero se ha quebrado de forma abrupta debido a un cambio estructural en la demanda de ciertos elementos esenciales.

El factor determinante detrás de este incremento generalizado es el encarecimiento desorbitado de los módulos de memoria necesarios para el funcionamiento de los terminales.

Los precios de estos componentes específicos se han duplicado o incluso triplicado en un periodo de tiempo sumamente corto.

En el caso concreto de terminales recientes como el Phone (4a) Pro, la memoria se ha convertido en la pieza más costosa de todo el ensamblaje. Su valor actual supera con creces el coste de otros elementos clave como el procesador principal, los sensores de las cámaras o el propio panel de la pantalla.

El Nothing Phone (4a). Chema Flores El Androide Libre

A nivel global, esta situación ya se está traduciendo en aumentos que superan los cien dólares en modelos que mantienen las mismas especificaciones que sus predecesores.

Según indica Carl Pei, en mercados de gran volumen como la India, un dispositivo que antes costaba 30.000 rupias ha sufrido un incremento obligatorio de al menos 7.000 rupias más. Eso supone casi un 25% de subida.

Las proyecciones que manejan los analistas del sector sugieren que este encarecimiento no se detendrá a corto plazo y se prolongará durante los próximos años. Los gráficos estadísticos muestran una línea ascendente continua en el precio medio de venta de los teléfonos inteligentes que se extenderá hasta finales de la presente década.

La razón fundamental de esta escasez y su consecuente subida de precio se encuentra en el descomunal despliegue de infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial. Los grandes centros de datos y los servidores especializados en esta tecnología están absorbiendo prácticamente toda la producción disponible de memoria en el mundo.

Subida de precios Nothing Omicrono

Las corporaciones que gestionan estas infraestructuras compran masivamente las obleas de silicio con mucha antelación, compitiendo directamente por los mismos recursos que utilizan los fabricantes de teléfonos.

Al disponer de presupuestos sumamente elevados, estas empresas están dispuestas a pagar tarifas mucho más altas que las marcas de consumo tradicional.

Ante esta tesitura, muchos usuarios se preguntan por qué los fabricantes de telefonía no se anticiparon adquiriendo grandes reservas de componentes a un precio más bajo. La realidad es que las empresas intentaron acumular cierto inventario, pero los proveedores prefieren reservar su mercancía para los clientes más lucrativos del sector de los servidores.

Esta situación deja a las marcas de telefonía en una posición de clara desventaja competitiva a la hora de negociar los costes de sus cadenas de suministro.

El panorama actual deja un margen de maniobra muy estrecho para los consumidores que estén planeando renovar su antiguo dispositivo telefónico. La recomendación de los expertos del sector es clara: el momento ideal para realizar la compra de un terminal es ahora.