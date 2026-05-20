El móvil marca 'Trump' tiene un fallo crítico: deja totalmente expuestos los datos de sus usuarios

El esperado Trump Mobile T1, que cuenta con una polémica cláusula de reserva, ha dejado finalmente de ser una promesa lejana para convertirse en un dispositivo físico de 499 dólares, aunque su estreno oficial ha llegado empañado por un escándalo de ciberseguridad que ha encendido todas las alarmas.

Tras meses de incertidumbre, dudas sobre su fabricación y constantes retrasos, las primeras unidades han empezado a aterrizar en manos de los usuarios.

Sin embargo, el brillo de su llamativa estética dorada se ha visto rápidamente opacado por la aparición de una vulnerabilidad crítica que pone en riesgo directo la privacidad de quienes confiaron en el proyecto tecnológico del exmandatario.

La voz de alarma ha sido dada por el youtuber Voidzilla, quien ha denunciado en un vídeo que el sitio web oficial de la marca está filtrando información sensible de forma masiva.

Según este reporte, un error de seguridad básico en la infraestructura de la página permite que cualquier persona con conocimientos mínimos pueda acceder a una base de datos que contiene direcciones postales, correos electrónicos e historiales de pedidos de los compradores.

Aunque la información de las tarjetas de crédito parece no estar afectada por este fallo, la exposición de la identidad y la ubicación física de los clientes supone una brecha de seguridad inaceptable en el mercado actual.

Lo más preocupante para la comunidad tecnológica y los expertos en privacidad es la aparente negligencia por parte de la empresa responsable del terminal.

Trump Phone en mayo de 2026 Omicrono

A pesar de que varios analistas e informáticos intentaron ponerse en contacto con el equipo de Trump Mobile para reportar el fallo de forma privada durante el fin de semana, la compañía no ha emitido ningún tipo de respuesta ni ha tomado medidas inmediatas para cerrar la brecha.

Esta falta de comunicación resulta especialmente irónica en un dispositivo que se comercializa bajo la premisa de ofrecer una alternativa segura frente a las grandes tecnológicas, demostrando que la protección de los datos personales no ha sido una prioridad técnica en su lanzamiento.

Además del grave agujero de seguridad, la filtración de la base de datos ha sacado a la luz una realidad comercial mucho menos optimista de lo que la propaganda oficial sugería hasta ahora.

Mientras que el entorno de la marca aseguraba haber superado los 600.000 pedidos anticipados, los identificadores de clientes expuestos en la web cuentan una historia muy distinta.

Los registros sugieren que el número real de compradores únicos ronda apenas los 10.000 usuarios, con un volumen total de 30.000 pedidos si se incluyen las contrataciones de planes de servicio.

Este enorme desfase de cifras pone en entredicho el éxito real del dispositivo y sugiere que el interés del público es significativamente menor de lo anunciado.

En cuanto al apartado técnico del hardware, las primeras impresiones de los expertos confirman que el Trump Mobile T1 no es un diseño original nacido desde cero.

Se trata, en esencia, de un HTC U24 Pro que ha sido personalizado con una carcasa dorada y que llega con la red social Truth Social preinstalada de serie. Incluso el mensaje patriótico del embalaje ha sufrido una modificación de última hora para evitar problemas legales.

Cabe recordar que inicialmente se afirmaba que el teléfono estaba fabricado íntegramente en territorio estadounidense, las cajas finales indican ahora que el producto ha sido simplemente ensamblado en el país.