España cambia las reglas de los móviles para mayores: el nuevo modelo es de gama alta y viene cargado de prestaciones

El mercado de la telefonía móvil lleva años obsesionado con el "más difícil todavía": más cámaras, más píxeles, más hercios y, por supuesto, precios que harían temblar a cualquier cuenta corriente.

Sin embargo, en esa carrera frenética por la vanguardia tecnológica, a menudo se olvida a un sector crítico de la población que no busca presumir de benchmarks, sino simplemente estar conectado.

Hablamos de nuestros mayores. Aquellos que quieren hacer una videollamada con sus nietos o compartir una foto por WhatsApp sin que el sistema operativo parezca una consola de la NASA.

SPC, la firma española, ha anunciado el nuevo SPC ZEUS 2 ELITE, un dispositivo que demuestra que la accesibilidad no tiene por qué estar reñida con el diseño premium.

Históricamente, los teléfonos diseñados para usuarios senior han pecado de una estética tosca, con botones físicos gigantescos que gritaban "soy mayor" a los cuatro vientos. El ZEUS 2 ELITE evoluciona respecto a sus predecesores, los modelos ZEUS y ZEUS 2, eliminando por completo los botones físicos para abrazar una estética de smartphone actual.

A simple vista, nadie diría que estamos ante un terminal adaptado. Es un teléfono elegante, disponible en colores como Dark Matter y Lunar Mist, que encaja perfectamente en cualquier mesa de una cafetería sin atraer miradas de condescendencia. Porque tener 70 u 80 años no significa querer un juguete, sino una herramienta que funcione.

Pantalla y rendimiento

Uno de los puntos donde más brilla este terminal es en su apartado multimedia. No estamos ante un panel mediocre; el ZEUS 2 ELITE monta una pantalla de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Esto se traduce en una fluidez de movimiento que agradece la vista, facilitando la lectura y el consumo de vídeos sin tirones.

SPC ZEUS 2 ELITE El Androide Libre

Bajo el capó, encontramos un procesador decente acompañado de una configuración de 8 GB de memoria RAM (ampliables mediante RAM virtual hasta otros 8 GB). Esto asegura que el teléfono no se ralentice cuando el usuario tiene varias aplicaciones abiertas, algo vital para evitar la frustración de quien no entiende por qué el móvil ha dejado de responder. Eso sí, no tiene un almacenamiento elevado, solo 128 GB.

Modo Fácil

La verdadera magia de SPC reside en cómo han sabido modificar Android. El ZEUS 2 ELITE incluye el denominado Modo Fácil, una capa de personalización que transforma la experiencia de uso en algo radicalmente intuitivo.

Iconos de gran tamaño: Se acabaron los problemas de precisión al pulsar.

Se acabaron los problemas de precisión al pulsar. Textos ampliados: Lectura clara sin necesidad de forzar la vista.

Lectura clara sin necesidad de forzar la vista. Accesos directos: Permite configurar hasta 12 contactos favoritos directamente en la pantalla principal.

Lo mejor de todo es que este modo convive con el Android estándar. Si el usuario se siente cómodo y quiere explorar más, puede alternar entre ambos sistemas.

SPC Care

Si hay algo que genera ansiedad tanto en los mayores como en sus familiares es la posibilidad de que ocurra algo y el teléfono sea un obstáculo en lugar de una ayuda. Para solucionar esto, el ZEUS 2 ELITE se integra plenamente con la app SPC Care.

Esta herramienta permite que una persona de confianza (un hijo o un nieto, por ejemplo) gestione el dispositivo de forma remota. Desde su propio smartphone, el familiar puede:

Consultar la ubicación en tiempo real y el nivel de batería del usuario. Configurar la agenda, añadiendo o editando contactos de Gmail a distancia. Ajustar parámetros críticos como el volumen del sonido o el tamaño de la letra sin necesidad de estar físicamente presente. Organizar los iconos de la pantalla y bloquearlos para evitar que se muevan por error.

Además, el botón de encendido/apagado dobla su función como botón SOS, permitiendo lanzar alertas ante situaciones de emergencia o inactividad prolongada.

Fotografía, conectividad y autonomía

A menudo se piensa que los mayores no hacen fotos, y nada más lejos de la realidad. Son los que más recuerdos atesoran. Por ello, SPC ha integrado una cámara principal de 50 Mpx y una frontal de 32 Mpx.

SPC ZEUS 2 ELITE El Androide Libre

En cuanto a la autonomía, el dispositivo cuenta con una batería de 5.000 mAh. Lo más destacable es su carga rápida de 33W, capaz de recuperar el 50% de la energía en solo 30 minutos.

El ZEUS 2 ELITE no escatima en tecnologías modernas que ya son parte del día a día. Incorpora NFC para pagos móviles. También incluye compatibilidad con eSIM, una característica poco común en este rango de precio y segmento.

Su precio es de 299,90 euros, en la línea de lo que suelen gastarse los españoles, aunque con prestaciones algo inferiores a los de ciertos competidores, pero con el plus de estar diseñado para ayudar a los mayores.