El teléfono de Trump se desmorona: esta es la nueva cláusula de la reserva que confirma el desastre

En junio de 2025 se realizó el anuncio de un móvil bastante inesperado, el Trump Phone. Era la incursión del presidente de Estados Unidos en un nuevo sector comercial. Uno más.

Como lleva haciendo años, quería usar su nombre como marca para un producto. En este caso se trataba de un móvil que se anunciaba como hecho en Estados Unidos, algo que era sencillamente falso.

Pero los problemas no se quedaban en afirmaciones más que cuestionables.

En enero de este año supimos que no solo no había vendido 600.000 unidades como se dijo, sino que no había llegado a sus usuarios. En febrero se mostró de nuevo el móvil, con grandes cambios en el diseño, pero aún sin llegar a sus compradores.

Cualquiera que siga mínimamente la actualidad del sector sabe que fabricar un smartphone no es cuestión de poner un logo llamativo sobre una carcasa dorada.

Requiere una cadena de suministro robusta, acuerdos con operadoras y, sobre todo, una voluntad real de que el producto llegue a las manos del consumidor.

La última actualización de sus términos y condiciones de reserva es, para ser claros, un ejercicio de cinismo corporativo. Si hasta ahora los entusiastas que depositaron 100 dólares creían estar en una lista de espera para recibir un terminal, la nueva letra pequeña deja claro que ya no es así.

Ahora la empresa dice que ese dinero solo otorga el derecho condicional a que, si la empresa decide en algún momento fabricarlo, quizás se lo vendan.

Es decir, Trump Mobile ha pasado de vender un teléfono a vender la posibilidad de que, en un futuro indeterminado y bajo su exclusiva discreción, decidan que el proyecto no es un fracaso absoluto.

Trump Phone en mayo de 2026 El Androide Libre

Durante meses, la imagen del T1 fue un conjunto de renders mal ejecutados. Primero vimos un dispositivo que guardaba un parecido sospechoso con un iPhone 16 Pro, pero bañado en oro. Luego, la web mostró algo que recordaba poderosamente a un Galaxy S25 Ultra.

Finalmente, en febrero, los ejecutivos mostraron un diseño propio que, siendo generosos, recordaba a terminales de marca blanca de hace tres años.

No hay rastro de la certificación de T-Mobile que se prometió para marzo. No hay rastro de las especificaciones de su procesador, ni de quién fabrica realmente el panel AMOLED que prometían, ni de cómo pensaban gestionar un sistema operativo que, supuestamente, iba a estar libre de la censura de las Big Tech.

Al final, la realidad es mucho más tozuda que el marketing. Sin el apoyo de Google o una infraestructura de servicios móviles propia y funcional, un smartphone hoy en día es poco más que un pisapapeles de lujo.

La empresa ahora ofrece devoluciones. Es el movimiento lógico antes de que las demandas colectivas empiecen a llover sobre Florida. Al decir abiertamente que el depósito no garantiza que el teléfono se produzca nunca, Trump Mobile se lava las manos ante lo que en el sector conocemos como vaporware: ese software o hardware que se anuncia a bombo y platillo pero que nunca llega a materializarse.

Es la muerte por inanición de un proyecto que nunca tuvo cimientos técnicos, solo la ambición de su creador.

Trump Mobile El Androide Libre

Es llamativo cómo el usuario de tecnología suele ser implacable; si un dispositivo no funciona, si la batería no dura o si la pantalla es mediocre, el sentimiento de lealtad a la marca se desmorona.

En el caso del T1, ni siquiera han llegado a esa fase de juicio técnico porque no hay dispositivo que juzgar. Solo hay una web con términos legales actualizados que protegen a la empresa frente a su propia incapacidad de ejecución.

Y mientras el T1 se hunde en la incertidumbre, la compañía tiene la audacia de mencionar un hipotético T1 Ultra. Es la huida hacia adelante clásica. Si no puedes entregar el modelo básico, anuncia uno superior para mantener viva la llama de la especulación.