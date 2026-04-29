Motorola va a por todas en España: 9 móviles con precios entre 249 y 1.399 euros

España sigue siendo uno de los países más importantes para las marcas de telefonía, por su relación con Europa y con las marcas chinas. Motorola lo sabe y la posiciona como uno de los destinos prioritarios para el despliegue de la nueva estrategia comercial y tecnológica que la empresa ha diseñado para este año.

La compañía ha decidido renovar por completo su catálogo con nada menos que 9 dispositivos que abarcan desde la elegancia de los terminales plegables hasta la robustez de la gama media más competitiva.

El fabricante busca consolidar su presencia en el mercado europeo mediante una combinación de hardware puntero y funciones de inteligencia artificial integradas en el sistema.

Motorola edge 70 Pro

El Motorola edge 70 pro llega como el primer exponente de la nueva filosofía de diseño denominada Collections de Motorola. Este terminal destaca por ofrecer un perfil extremadamente delgado y ligero que facilita su manejo con una sola mano durante largas jornadas.

La estética del dispositivo se ve potenciada por el uso de acabados inspirados en tejidos y colores seleccionados por los expertos de Pantone. El cuerpo del teléfono presenta una curvatura cuádruple que mejora la ergonomía y otorga una apariencia de continuidad visual impresionante.

Motorola Edge 70 Pro El Androide Libre

En el apartado técnico el dispositivo incorpora un sistema de cuatro cámaras de 50 Mpx cada una para cubrir cualquier situación fotográfica. El zoom periscópico permite realizar fotos desde lejos con gran calidad y nitidez.

La gestión energética está a cargo de una batería de silicio y carbono con una capacidad de 6.500 mAh. Esta tecnología permite que el usuario disponga de hasta dos días de autonomía con una sola carga completa del terminal.

La pantalla de este modelo ofrece una representación de colores precisa y un brillo que permite la visualización óptima incluso bajo la luz solar directa. El rendimiento del procesador asegura una multitarea fluida y una respuesta inmediata en las aplicaciones más exigentes del ecosistema Android.

Motorola ha puesto especial énfasis en la durabilidad del chasis para que el diseño elegante no esté reñido con la resistencia cotidiana. El dispositivo incluye protección contra el agua y el polvo para garantizar la tranquilidad del usuario en entornos exteriores o situaciones accidentales.

Motorola razr 70 ultra

El Motorola razr 70 ultra se presenta como el terminal plegable más potente y capaz que la marca ha fabricado en toda su historia. Su característica más distintiva es la pantalla externa de 4 pulgadas que permite acceder a casi cualquier función sin abrir el teléfono.

Esta pantalla secundaria cuenta con una tasa de refresco elevada para que la navegación por los menús sea tan suave como en el panel principal. Los usuarios pueden responder mensajes o controlar la reproducción de música directamente desde la superficie exterior del dispositivo plegado.

Motorola rzor 70 Ultra El Androide Libre

El sistema de cámaras triple de 50 Mpx utiliza algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el rango dinámico y el detalle en las fotos nocturnas. El modo de captura flexible permite utilizar el propio cuerpo del teléfono como trípode para obtener tomas estables y creativas.

El corazón de este modelo es un procesador de alto rendimiento que maneja con solvencia los juegos más pesados y la edición de vídeo en alta resolución. La memoria interna y la memoria RAM han sido configuradas para ofrecer una velocidad de transferencia de datos especialmente alta.

La carga rápida es otra de las virtudes de este dispositivo ya que permite recuperar la energía necesaria para el resto del día en pocos minutos. Motorola ha refinado el mecanismo de la bisagra para que la apertura y el cierre sean procesos suaves y silenciosos durante miles de ciclos de uso.

El software ha sido personalizado para aprovechar al máximo las capacidades de la pantalla plegable con transiciones automáticas muy intuitivas. Los acabados en cuero vegano y los colores vibrantes convierten a este teléfono en un accesorio de moda tecnológica de primer nivel.

Motorola razr 70 Plus

El Motorola razr 70 plus ofrece una alternativa equilibrada que mantiene gran parte de las prestaciones de su hermano mayor en un formato más contenido. Este modelo también dispone de una generosa pantalla externa para gestionar las notificaciones y las herramientas rápidas de forma eficiente.

El diseño sigue la línea icónica de la familia razr con materiales de alta calidad y un ajuste preciso. La portabilidad es el eje central de este dispositivo que cabe fácilmente en cualquier bolsillo o bolso pequeño sin ocupar espacio excesivo.

Motorola rzor 70 Plus.jpg El Androide Libre

La configuración de cámaras ha sido optimizada para ofrecer resultados listos para compartir en redes sociales de manera inmediata. Los sensores captan una gran cantidad de luz incluso en interiores poco iluminados gracias a la tecnología de agrupamiento de píxeles.

El rendimiento del sistema operativo es constante y no presenta retardos gracias a la capa de personalización ligera de Motorola. La conectividad con otros dispositivos del ecosistema es sencilla y permite una transferencia de archivos rápida y sin cables.

La batería ha sido diseñada para aguantar una jornada completa de uso intenso sin necesidad de buscar un enchufe antes de la noche. Los modos de ahorro de energía inteligentes ayudan a prolongar la vida útil de la carga cuando el usuario se encuentra lejos de casa.

Este modelo incluye mejoras en la calidad de las llamadas y en la reproducción de audio a través de sus altavoces estéreo integrados. La experiencia de visualización en la pantalla interior es inmersiva gracias a la reducción casi total de los marcos laterales.

Motorola razr 70

El Motorola razr 70 es el punto de entrada a la experiencia de los teléfonos plegables con un diseño moderno y una funcionalidad muy práctica. Su pantalla externa de tamaño reducido permite consultar la hora y los avisos más importantes de un solo vistazo.

La construcción del terminal utiliza materiales resistentes que aseguran una larga vida útil al mecanismo de plegado central. Este modelo busca atraer a un público joven que valora tanto el estilo visual como la comodidad de un teléfono compacto.

Motorola rzor 70 El Androide Libre

El sensor principal de la cámara permite capturar imágenes con una nitidez sorprendente en diversas condiciones ambientales. El procesado de imagen de Motorola respeta los tonos naturales y mejora el contraste para obtener fotografías equilibradas y realistas.

La autonomía del dispositivo es notable gracias a la gestión eficiente de los recursos del hardware por parte del sistema operativo. Los usuarios pueden disfrutar de contenidos multimedia durante horas sin preocuparse por el porcentaje restante de la batería. Motorola ha incluido gestos inteligentes que facilitan el acceso a la cámara o a la linterna con simples movimientos de la mano.

Este modelo representa un esfuerzo por hacer que la tecnología de vanguardia sea accesible para un número mayor de personas interesadas en el formato flip. La disponibilidad de colores modernos asegura que haya una opción adecuada para cada preferencia estética de los clientes.

Motorola g87

El Moto g87 marca un nuevo estándar de calidad dentro de la familia de gama media al integrar un sensor fotográfico de 200 Mpx. Esta resolución permite realizar recortes en las imágenes manteniendo una calidad de detalle que antes era impensable en este segmento.

Motorola g87.jpg El Androide Libre

La cámara se apoya en un sistema de enfoque ultrarrápido y en un estabilizador que evita las fotos borrosas incluso en movimiento. Las funciones de inteligencia artificial ayudan a identificar las escenas y a ajustar los parámetros de captura de forma automática para el usuario.

La pantalla Extreme AMOLED con resolución 1.5K ofrece unos negros puros y unos colores extremadamente vivos para el consumo multimedia. El brillo máximo de este panel es el más alto jamás visto en un dispositivo de la serie moto g hasta el momento.

El cuerpo del teléfono cuenta con protecciones de grado militar y certificaciones IP para resistir inmersiones en agua y caídas accidentales. Esta robustez no compromete el diseño del terminal que luce un aspecto moderno y sofisticado con acabados metálicos.

El apartado sonoro ha sido potenciado con altavoces que ofrecen un volumen mucho más alto que las generaciones anteriores de la misma gama. La compatibilidad con tecnologías de audio espacial crea una burbuja de sonido envolvente cuando se utilizan auriculares compatibles.

La carga TurboPower permite recuperar la totalidad de la batería en un tiempo récord para que el usuario nunca pierda el ritmo de su día. El procesador integrado ofrece una conectividad 5G estable y veloz para la descarga de contenidos y la navegación por la red.

Motorola g47

El Moto g47 se presenta como una opción versátil para aquellos que buscan un rendimiento sólido en las tareas diarias de comunicación y ocio. Su cámara principal de 108 Mpx garantiza fotos luminosas y detalladas en cualquier entorno gracias a su sensor de gran tamaño.

Motorola g47 El Androide Libre

La lente macro integrada permite explorar el mundo de los objetos pequeños con una claridad sorprendente a pocos centímetros de distancia. El software de cámara incluye modos creativos para realizar retratos profesionales con un efecto de desenfoque de fondo muy natural.

La pantalla de 6,67 pulgadas ofrece una fluidez excepcional gracias a su tasa de refresco de 120 Hz. Esta característica es especialmente notable al desplazarse por páginas web o al jugar a títulos que requieren una respuesta rápida.

El sonido Dolby Atmos proporciona una experiencia de audio rica y matizada tanto por los altavoces como por la salida de audio tradicional. Motorola ha mantenido un diseño ergonómico que facilita el agarre y evita que el teléfono se resbale de las manos.

La batería de 5.200 mAh está optimizada para superar el día de uso sin ningún tipo de inconveniente energético. La inclusión de un cargador rápido en la caja es un detalle que los usuarios valoran positivamente por la comodidad que supone.

El almacenamiento interno es ampliable mediante tarjetas de memoria para que el espacio nunca sea un problema a la hora de guardar fotos o vídeos. El sistema operativo se mantiene actualizado con las últimas mejoras de seguridad para proteger la información privada de los usuarios españoles.

Motorola g37 power

El Moto g37 power hace honor a su nombre ofreciendo una de las mejores autonomías de todo el catálogo actual de la marca. Este terminal ha sido diseñado específicamente para personas que pasan mucho tiempo fuera de casa y necesitan un teléfono infatigable.

Motorola g37 Power El Androide Libre

La eficiencia energética del procesador se combina con una batería de gran densidad para ofrecer varios días de uso ligero sin recargas. El diseño del teléfono es funcional y resistente para aguantar el trato duro que puede recibir en entornos de trabajo o viajes.

La pantalla ofrece una buena visibilidad en exteriores y un tratamiento que reduce la fatiga visual durante las sesiones de lectura prolongada. El sistema de altavoces está diseñado para ofrecer una voz clara durante las llamadas en modo manos libres en ambientes ruidosos.

El software incluye herramientas de gestión de energía que permiten al usuario elegir qué aplicaciones pueden consumir recursos en segundo plano. Esta optimización granular es clave para maximizar la vida útil de cada carga de batería disponible en el terminal.

La cámara frontal ha sido mejorada para ofrecer selfies nítidos y bien iluminados incluso cuando la luz ambiente no es la más adecuada. El Moto g37 power es la solución ideal para quien busca fiabilidad y duración por encima de cualquier otro aspecto técnico.

Motorola g37

El Moto g37 completa la familia de dispositivos con una propuesta equilibrada que destaca por su excelente relación entre calidad y precio final. Este modelo ofrece todas las funciones esenciales que un usuario moderno puede necesitar en su vida cotidiana de forma sencilla.

La construcción del terminal es sólida y presenta un acabado que resiste bien las huellas dactilares y los arañazos superficiales del uso diario. El tamaño de la pantalla es generoso para permitir una lectura cómoda de correos electrónicos y noticias en cualquier momento.

Motorola g37 El Androide Libre

El rendimiento del sistema es fluido para las aplicaciones de mensajería y las redes sociales que son las más utilizadas por el gran público. Motorola ha integrado funciones de ayuda que guían al usuario a través de las diferentes opciones de configuración del dispositivo nuevo.

La cámara trasera permite capturar recuerdos familiares y paisajes con una calidad de color muy agradable y un buen nivel de detalle general. El sistema de enfoque automático es preciso y ayuda a que las fotos salgan bien a la primera sin necesidad de ajustes manuales.

La conectividad Bluetooth de última generación asegura una unión estable con relojes inteligentes y auriculares inalámbricos de cualquier marca del mercado. La seguridad biométrica mediante el lector de huellas es rápida y ofrece un acceso seguro al contenido personal del usuario.

Este terminal es la opción perfecta para quienes desean un teléfono inteligente de marca reconocida sin realizar un desembolso económico elevado. La durabilidad del software asegura que el dispositivo funcionará de manera correcta durante varios años tras su compra inicial.

Brilliant Collection y Google Fotos

La colección Brilliant representa la cúspide de la elegancia en Motorola mediante la colaboración con marcas de prestigio internacional como Swarovski y Bose. El modelo Motorola Signature se viste con cristales brillantes para transformarse en una verdadera pieza de joyería tecnológica de edición limitada.

La integración con Google Fotos supone un avance significativo en la manera en que los usuarios interactúan con sus bibliotecas de imágenes personales. Motorola es el primer fabricante que integra los recuerdos de Google directamente en el flujo de contenido diario del sistema operativo.

Brilliant Collection El Androide Libre

Esta función permite redescubrir momentos especiales del pasado de forma automática y visualmente atractiva en la pantalla de inicio del teléfono. La inteligencia artificial se encarga de seleccionar las mejores tomas y presentarlas en formatos narrativos que emocionan al usuario cada mañana.

Una de las herramientas más innovadoras es el armario digital que analiza las fotografías del usuario para identificar prendas de vestir y accesorios. El sistema genera imágenes limpias de cada artículo para que se puedan organizar en una colección virtual de ropa privada.

Desde esta aplicación los usuarios pueden probar diferentes combinaciones de conjuntos sin necesidad de cambiarse de ropa físicamente delante de un espejo. Esta funcionalidad facilita la planificación de estilismos para eventos importantes o la preparación de la maleta antes de realizar un viaje.

Esta colaboración entre Motorola y Google refuerza la idea de que el teléfono inteligente debe ser una herramienta personal que se adapte al estilo de vida de cada individuo.

Precios y disponibilidad

Estos modelos se podrán comprar en España en varias configuraciones, según la RAM y el almacenamiento interno.