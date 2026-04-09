Samsung 'revive' al Galaxy Z TriFold: volverá a vender su móvil triple plegable tras retirarlo del mercado

El pasado mes de marzo estallaba la bomba: Samsung había decidido retirar del mercado el Galaxy Z TriFold, su móvil triple plegable, apenas tres meses después de su lanzamiento. Un dispositivo que causó una gran sensación gracias a su diseño innovador y que la firma ahora ha decidido 'revivir'.

Y no, no lo hará en forma de un nuevo modelo, en el que la firma ya trabaja; sino que Samsung ha confirmado que volverá a vender el Galaxy Z TriFold este viernes 10 de abril de forma exclusiva en Estados Unidos.

La compañía coreana detuvo las ventas de su modelo plegable de tres pantallas y dos bisagras a mediados de marzo con la idea de retirarlo del mercado, comenzando en Corea del Sur, donde inició sus ventas.

Una retirada a la que le seguiría el mercado estadounidense una vez finalizado el stock. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Samsung ahora ha confirmado que su móvil triple plegable estará de vuelta en dicho territorio mañana.

Según informa Samsung a través de su página oficial, a partir de las 10 horas EST (las 16:00 hora de España peninsular), los clientes de Estados Unidos podrán adquirir de forma limitada el Galaxy Z TriFold. Eso sí, la firma ya advierte que "las existencias se agotarán rápidamente".

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Para que ninguno de los interesados se quede sin el dispositivo, Samsung ha habilitado la opción de registrarse previamente para poder participar en la compra.

El Samsung Galaxy Z TriFold, presentado en diciembre del año pasado, es un teléfono móvil que apuesta por una propuesta diferente en el mundo de los dispositivos plegables, que cada vez cuenta con más competencia.

El dispositivo cuenta con tres pantallas y dos bisagras, ofreciendo una pantalla de 10 pulgadas cuando está completamente desplegado, como si de una tablet se tratase.

Con este smartphone triple plegable, el fabricante coreano buscaba llevar el rendimiento y la experiencia premium de los teléfonos Ultra a "un nuevo nivel".

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Androide Libre Las Vegas (Estados Unidos)

Para ello el teléfono ofrece una pantalla envolvente de gran tamaño que proporciona "la máxima productividad" para el trabajo y "una visualización cinematográfica", junto a sus funciones de inteligencia artificial (IA) de Galaxy AI.

Aunque la categoría premium también estaba presente en el precio, y es que el Samsung Galaxy Z TriFold se puso a la venta por 3.594.000 wones en Corea del Sur y por 2.899 dólares en Estados Unidos; que al cambio en la actualidad son aproximadamente unos 2.500 euros.