China cambia las normas sobre los móviles baratos: esta es la RAM y la pantalla que tendrán en el 2026 por la crisis

Los precios de la memoria RAM siguen siendo muy elevados después de que las compañías de inteligencia artificial hayan acaparado prácticamente toda la producción; lo que se traducirá en móviles más caros para el 2026 y seguramente también el 2027.

Esto afectará especialmente a los smartphones más baratos, ya que son los que tienen un menor margen entre el coste de producción y el precio de venta al público; además, cuanto más barato es un producto, más se nota la subida de precio y más probable es que el consumidor la rechace.

La solución, según la última filtración proveniente de China, va a estar en un cambio generalizado de componentes en los smartphones de gama baja y media que supondrá una vuelta al pasado con características técnicas que ya habíamos dejado atrás hace unos años.

En otras palabras, los móviles baratos del 2026 van a ser peores que los de años anteriores. Según ha revelado Digital Chat Station en la red social Weibo, los fabricantes están recuperando componentes antiguos para recortar costes de producción y compensar el precio a pagar por la memoria RAM.

Para empezar, vuelven los 8 GB de memoria RAM con 512 GB de almacenamiento; este es el cambio más obvio, y llega en un momento en el que parecía que por fin íbamos a dejar atrás esta configuración.

La configuración de 8GB+512GB se encontrará en dispositivos que normalmente tendrían 12GB+256GB o 12GB+512GB; dado que los chips de memoria de almacenamiento no han subido tanto de precio, los fabricantes podrían ofrecer un mayor espacio para atraer a los consumidores.

Samsung Galaxy A33 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

El segundo cambio va a ser más notable: vuelven las pantallas de 90Hz con muesca (notch) en forma de gota. En el último año, este tipo de paneles ha caído en desuso, con la mayoría de los fabricantes optando por el agujero en la pantalla y elevadas frecuencias de refresco para un acabado más "premium" incluso en móviles baratos.

Otro aspecto "premium" que va a ser cada vez más raro es el uso de materiales como el aluminio, y la filtración pronostica la vuelta de los móviles de plástico en el sector de la gama media, además de sensores de huellas dactilares de menor calidad.

Al menos, toda esta crisis puede traer un aspecto positivo: la vuelta de microSD a los móviles. Según la filtración, la ranura híbrida SIM+microSD puede volver para que los usuarios puedan meter sus propias tarjetas para el almacenamiento.

De esta manera, algunas marcas podrían recortar incluso el espacio de almacenamiento en algunos modelos más baratos, y ofrecer la opción de una microSD para los usuarios que lo requieren.