Por primera vez en la historia, Oppo va a lanzar un móvil Ultra en España para luchar contra Xiaomi y Samsung

Lamentablemente, muchos de los móviles que aparecen en El Androide Libre terminan siendo exclusivos de China y no llegan a España; ese fue el caso, por ejemplo, del Oppo Find X8 Ultra presentado el año pasado.

Eso no va a ocurrir con la nueva generación. Oppo ha usado el MWC 2026 de Barcelona para confirmar oficialmente el lanzamiento del Oppo Find X9 Ultra en España y el resto del mercado global en una fecha próxima.

Aunque la compañía no ha podido dar más detalles, se trata de un anuncio importante teniendo en cuenta que esta es la primera vez que ofrecerá uno de sus modelos "Ultra" fuera de China y en el mercado global.

Las compañías tienen diferentes estrategias para el mercado chino y el global; en China, los consumidores tienen ciertas expectativas que tienen que ser cubiertas por todas las marcas incluso si se pisan mutuamente, mientras que el resto del mundo presenta otros desafíos como tasas, costes de importación y la competencia.

Por eso, es una grata sorpresa que el Oppo Find X9 Ultra vaya a llegar a España, porque competirá de manera directa contra algunos de los dispositivos más completos y potentes del mercado, lo que indica que Oppo tiene mucha confianza en este nuevo modelo.

En concreto, el nuevo móvil de Oppo va a competir directamente contra los nuevos Ultra anunciados recientemente por las grandes referencias del sector: el nuevo Xiaomi 17 Ultra y el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra.

La buena noticia para Oppo es que tiene lo necesario para ponerse a la altura de esos gigantes, a juzgar por el Find X8 Ultra del año pasado; y aunque no ha dado muchos detalles del nuevo Find X9 Ultra, los adelantos y los rumores apuntan a mejoras notables.

Por ejemplo, Oppo presume que el Find X9 Ultra será una bestia en lo que respecta a fotografía, con el sistema de imagen más avanzado hasta la fecha y desarrollado en colaboración con Hasselblad con ingeniería óptica de última generación.

Oppo quiere que el Find X9 Ultra sea nuestra próxima cámara, prometiendo un rendimiento de imagen de nivel profesional; en palabras de Elvis Zhou, CEO de Oppo Europa, "No es un smartphone con cámara, es una cámara que tiene smartphone".

Las filtraciones hablan de que el nuevo modelo usará un sistema de doble cámara de 200 Mpx, incluyendo un teleobjetivo con un sensor mucho más grande que el del Galaxy S26 Ultra para obtener más luz y mejores fotografías con zoom en todo tipo de condiciones.