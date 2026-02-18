Google presenta el Pixel 10a, su nuevo smartphone barato para tener fotografía de gama alta y la IA de Gemini por 550 euros

Google acaba de anunciar uno de sus smartphones más esperados, el Pixel 10a. Este modelo está concebido para trasladar la experiencia de uso, principalmente en cámaras y uso de la inteligencia artificial de Gemini que se puede tener con los Pixel 10 y Pixel 10 Pro en un precio considerablemente menor al llegar por 549 €.

El Pixel 10a llega con un ciclo de renovación inferior a un año con respecto al modelo precedente permitiendo a la empresa de Mountain View adelantarse al esperado lanzamiento del iPhone 17e que se espera las próximas semanas. Una jugada que ya hizo adelantando a agosto sus teléfonos de gama alta.

Este timing busca que el Pixel 10a llegue como la forma más asequible de tener la experiencia Pixel 10, pero lo cierto es que las diferencias con el Pixel 9a son escasas y cuesta encontrar —a falta de probarlo en profundidad— motivos reales para recomendar el nuevo modelo frente al precedente.

Especificaciones heredadas

El Pixel 10a hereda casi todo con respecto al modelo anterior, siendo las mayores diferencias un brillo de pantalla más alto, mejor protección del cristal, algo más ligero y compacto pero manteniendo el diseño, mejor bluetooth y ligeramente más autonomía con la función de ahorro extremo. El resto de especificaciones se replican del Pixel 9a.

La pantalla mantiene su tamaño de 6,3 pulgadas y su tecnología pOLED con tasa de refresco entre 60 y 120 hz pero sube el brillo hasta los 3.000 nits en situaciones de mucha luz directa. Algo que se agradece especialmente en España. También es más dura y resistente gracias al cristal con Gorilla Glass 7i, que evoluciona frente al Gorilla Glass 3.

Los cuatro nuevos colores del Pixel 10a Chema Flores El Androide Libre

En mano parece exactamente igual que su antecesor, aunque es ligeramente más ancho y alto, pero más fino y ligero. Su aspecto replica las líneas del Pixel 9a y también tendremos un módulo de cámara sin protuberancias, lo que hace que sea muy ergonómico y cómodo de llevar.

Con respecto a la potencia el Pixel 10a repite el procesador Tensor G4 y no el G5, que queda reservados para los modelos presentados en agosto, el chip de seguridad Titan M2 y monta igualmente los 8 GB de RAM, partiendo desde los 128 GB de almacenamiento y llegando hasta los 256 GB de memoria.

Con respecto a las cámaras igualmente calca especificaciones del Pixel 9a. El módulo doble trasero dispone de una cámara principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 13 megapíxeles, mientras que la frontal también mantiene los 13 megapíxeles. Puede tomar fotografías con la tecnología Super Res 8x o grabar vídeo a resolución 4K hasta 30 fps.

La clave, la experiencia

Más allá de los números, lo realmente importante de este Pixel 10a se encuentra en la experiencia que ofrece junto con su precio contenido. Tenemos una fotografía excepcional, la mejor en su rango de precio, un diseño duradero con un software asegurado para 7 años y el uso de la IA con Gemini realmente útil en el día a día.

Su capacidad fotográfica es el principal motivo de compra de este teléfono. Quien busca un móvil bueno y barato que haga buenas fotos sigue teniendo en la familia a de Pixel la respuesta. En esta ocasión, además de devolver increíbles resultados y llevar la edición de imagen por encima de su categoría, llega por primera vez el Asistente de captura. Una funcionalidad que permite al usuario ir paso a paso para tomar mejores fotos con la ayuda de la IA.

Esta función basada en Gemini se suma así a otras ya disponibles como Mejor versión, que toma varias imágenes y permite elegir las caras de las personas que la componen, o Inclúyeme, que permite hacer una foto de grupo sin estar realmente juntos en el momento de la captura.

Gemini Live en el Pixel 10a Chema Flores El Androide Libre

Las funcionalidades de inteligencia artificial irán mejorando e incluyéndose en el teléfono con el tiempo, ya que Google promete un compromiso de 7 años de actualizaciones de software para cámara, batería o llamadas gracias a los denominados Pixel Drop de nuevas funciones.

Precisamente una de las nuevas funciones que incorpora este teléfono es la compatibilidad de Quick Share compatible con AirDrop de Apple, una gran revolución para quienes tienen sus dispositivos en el ecosistema de la manzana pero quieren optar por usar un teléfono de Google en su día a día. Precisamente, es más fácil hacer transferencia de un ecosistema a otro pudiendo importar hasta las contraseñas guardadas en iOS.

Pixel 10a (izq.) y Pixel 10 Pro (der) Chema Flores Omicrono

Pero si hay un reclamo para usar el Pixel 10a en el día a día es, sin duda, Gemini. La inteligencia artificial de Google va un paso por delante de la competencia y permite hacer más cosas y más fácilmente desde el teléfono. Desde integrarse con diferentes aplicaciones de uso diario a usar Gemini Live para recibir consejos, recomendaciones o inquietudes que tengamos.

En suma, el Pixel 10a es una evolución del modelo anterior con apenas cambios en especificaciones y que se centra en la experiencia de software para invitar al usuario a apostar por él.

Con respecto a su disponibilidad, el Pixel 10a estará disponible por 549 € a partir del 5 de marzo en Google Store y los principales retailers y operadores en los colores lavanda, frambuesa, gris niebla y obsidiana.