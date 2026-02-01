El tamaño no es siempre lo más importante: por qué las baterías de los móviles son más que los mAh que incluyen

En España los usuarios son muy exigentes con la autonomía de sus dispositivos móviles, priorizando la capacidad de aguantar lo máximo posible lejos del cargador.

Esto es, junto con el apartado fotográfico y el tamaño de batería, lo que más se busca a la hora de comprar un móvil nuevo. Eso, y un buen precio, claro.

Sin embargo, existe una idea errónea muy extendida en el sector tecnológico: la creencia de que un mayor número de miliamperios hora (mAh) garantiza automáticamente una mayor duración de la batería.

La realidad técnica nos demuestra que los mAh son solo una parte de la ecuación y que el verdadero secreto reside en la optimización del software.

La optimización de software es el proceso mediante el cual un sistema operativo gestiona los recursos de hardware de la manera más eficiente posible.

Cuando un software está bien diseñado, es capaz de reducir drásticamente el consumo de energía en reposo, gestionar las tareas en segundo plano de forma inteligente y ajustar el rendimiento del procesador en tiempo real.

Esto permite que la energía almacenada se aproveche al máximo, evitando el desperdicio en procesos innecesarios que no aportan valor al usuario. Existen varios pilares fundamentales en esta optimización:

Gestión de estados de bajo consumo : La capacidad del procesador para entrar en "modo sueño" de forma casi instantánea.

: La capacidad del procesador para entrar en "modo sueño" de forma casi instantánea. Control de procesos en segundo plano : Evitar que aplicaciones no utilizadas consuman ciclos de CPU y datos.

: Evitar que aplicaciones no utilizadas consuman ciclos de CPU y datos. Sincronización inteligente : Agrupar las peticiones de red para despertar las antenas del dispositivo la menor cantidad de veces posible.

: Agrupar las peticiones de red para despertar las antenas del dispositivo la menor cantidad de veces posible. Optimización de la pantalla: Ajustes finos en las tasas de refresco adaptativas que ahorran energía en imágenes estáticas.

El ejemplo del iPhone

El caso más emblemático de esta filosofía es, sin duda, el iPhone de Apple. Durante años, los críticos han señalado que las baterías de los iPhone suelen tener capacidades nominales significativamente inferiores a las de sus competidores en el ecosistema Android.

Mientras que muchos teléfonos de gama media y alta en Android estandarizaron los 5.000 mAh, Apple lograba resultados de autonomía superiores con baterías de 3.200 o 4.300 mAh.

Este fenómeno se debe a la integración vertical absoluta de Apple. Al diseñar tanto el hardware (los chips de la serie A) como el software (iOS), la compañía de Cupertino puede dictar exactamente cómo debe comportarse cada componente.

iOS es extremadamente restrictivo con lo que las aplicaciones pueden hacer en segundo plano, lo que garantiza que el drenaje de energía sea mínimo cuando el teléfono no se está usando activamente.

Esta eficiencia permite que un iPhone, con menos mAh, supere en horas de pantalla encendida a dispositivos con baterías físicamente más grandes pero con sistemas operativos menos cohesionados.

El experimento de Xiaomi

Recientemente, Xiaomi ha llevado este concepto a un nuevo nivel con una prueba de resistencia extrema que ha dejado claro que la potencia sin control no sirve de nada.

En un evento de transmisión en directo, la compañía puso a prueba su nuevo REDMI Turbo 5 Max, que cuenta con una batería de 9.000 mAh, frente a un competidor directo equipado con una batería de 10.000 mAh.

Los resultados fueron sorprendentes. El dispositivo de Xiaomi logró una autonomía total de 11 horas y 10 minutos de uso continuo.

Redmi Turbo 5 Max El Androide Libre

A pesar de tener 1.000 mAh menos de capacidad, el terminal de Xiaomi superó a su rival por 43 minutos de diferencia. La clave reside en la tecnología de batería de alta densidad (894Wh/L) y la gestión agresiva de HyperOS.

Este experimento demuestra que no se trata solo de meter una batería más grande en un chasis más pesado, sino de cómo el sistema operativo HyperOS de Xiaomi gestiona la energía.

La densidad de la batería permite un diseño compacto, pero es el software el que decide cómo administrar esos 9.000 mAh para superar a un rival que, sobre el papel, debería haber ganado por un margen amplio.