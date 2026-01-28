Motorola estrena nueva familia, los Moto G77, Moto G67, Moto G17 y Moto G17 Power

España es uno de los mercados clave para el lanzamiento de móviles de gama media, por el tipo de terminales que se suele comprar en nuestro país.

La última familia de terminales de este tipo en llegar ha sido la nueva gama Moto G de Motorola, con cuatro modelos extremadamente parecidos entre sí.

Uno de los pilares fundamentales de este lanzamiento es la alianza que se mantiene con Pantone. El diseño con colores Pantone permite que estos terminales destaquen visualmente, lo que es más importante de lo que se podría creer.

Todos los modelos cuentan con certificación IP64, lo que garantiza protección total contra el polvo y resistencia a las salpicaduras de agua. Además, han superado las pruebas MIL-STD-810H, un estándar de grado militar que asegura que el teléfono puede soportar condiciones extremas de temperatura, vibraciones y diversos impactos.

La seguridad de la pantalla también ha sido una prioridad. Gracias al uso de Corning Gorilla Glass en diferentes versiones según el modelo, los paneles están protegidos contra los arañazos cotidianos y las caídas accidentales.

Moto G77

El Moto G77 se posiciona como el estandarte de esta colección, buscando ofrecer una experiencia visual y fotográfica de primer nivel, siempre teniendo en cuenta que es un modelo de gama media.

Su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas no solo ofrece una resolución 1.5K, sino que alcanza un brillo pico de 5.000 nits, lo que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo el sol más intenso del verano. Está protegida por Corning Gorilla Glass 7i.

Moto G67 y Moto G77 El Androide Libre

En su interior, el procesador Dimensity 6400 junto con hasta 24 GB de RAM, entre la memoria física y la virtual, prometen un buen desempeño. Tiene 8 GB de RAM y versiones de 128, 256 y 512 GB de memoria interna.

En el apartado fotográfico destaca la cámara principal de 108 Mpx con zoom de 3x dentro del sensor y ultra gran angular de 8 Mpx. La cámara selfie es de 32 Mpx.

La batería es de 5.200 mAh con sistema de carga de 30 W por cable. Incluye un sensor de huellas integrado bajo la pantalla y altavoces estéreo. Se pondrá a la venta en dos colores, verde turquesa y gris.

Moto G67

Un escalón por debajo está el Moto G67, que es extraordinariamente parecido al Moto G77.

Pantalla del Moto G67 El Androide Libre

Una de sus pocas diferencias es la apuesta por una cámara de 50 Mpx, con sensor Sony LYTIA 600.

Además, el procesador es el Dimensity 6300, también con 5G, y las configuraciones de memoria son de 4+128, 4+256 y 8+256 GB. Estará disponible en colores verde oliva y gris.

Moto G17 y G17 Power

Para quienes buscan una autonomía prolongada pero también un coste bajo, los Moto G17 y Moto G17 Power son las opciones indicadas.

La versión Power destaca especialmente por su generosa batería de 6.000 mAh y su carga rápida de 30 W, además de tener versiones con más memoria interna. En el resto de especificaciones es idéntico al Moto G17.

Moto G17 Power El Androide Libre

Usan el procesador MediaTek Helio G81, tienen capacidades de memoria algo más restringidas, partiendo de los 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna y cuenta con microSD.

La cámara principal de 50 Mpx usa el sensor Sony LYTIA 600 y también incluyen un ultra gran angular de 5 Mpx. El sensor frontal es de 32 Mpx.

Moto G67 El Androide Libre

La pantalla AMOLED de 6,72 pulgadas con resolución Full HD+ y 10 bits tiene un brillo máximo de 1000 nits y protección Corning Gorilla Glass 3.

La batería es de 5.200 mAh (G17) o 6.000 mAh (G17 Power) y la carga es de 18 W en el G17 y de 30 W en el modelo Power. Se pondrán a la venta en tres colores: violeta, rosa y celeste.

Precios

La estrategia de precios de Motorola para esta temporada no parece muy agresiva, en parte por los altos costes de las memorias, algo que nos han explicado en una reunión con representantes de la marca.