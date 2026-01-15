Los precios en España de los nuevos Xiaomi Redmi Note 15 Series ya son oficiales

En agosto de 2025 Xiaomi presentó en China su familia de móviles de gama media alta de Redmi, los Redmi Note 15 Series. Ahora esta familia llega a España.

Esta familia de dispositivos promete transformar el mercado de la gama media a través de una resistencia sin precedentes, algo que cada vez más consumidores valoran, dado que los terminales cada vez se cambian menos por capricho.

Con la introducción de la arquitectura de Durabilidad Redmi Titan, la compañía busca ofrecer smartphones capaces de resistir las condiciones más extremas del día a día, combinando esta robustez con baterías de alta densidad y sistemas de cámara potenciados por inteligencia artificial.

La serie, compuesta por cinco modelos distintos, marca un hito en la trayectoria de la marca al integrar innovaciones antes reservadas para terminales premium.

Entre estas novedades destaca el uso de baterías de silicio-carbono que permiten alcanzar capacidades de hasta 6.500 mAh en cuerpos extremadamente delgados, asegurando una autonomía que, según la compañía, puede extenderse hasta seis años de uso típico manteniendo el 80% de su salud.

Redmi Note 15 El Androide Libre

Precios y disponibilidad

Los precios oficiales para el mercado español de los diferentes modelos y configuraciones son los siguientes:

Redmi Note 15 (4G) 6 + 128 GB / 8 + 256 GB Desde 199.99 € hasta 249.99 € Redmi Note 15 5G 8 + 256 GB / 12 + 512 GB Desde 299.99 € hasta 349.99 € Redmi Note 15 PRO 8 + 256 GB / 12 + 512 GB Desde 349.99 € hasta 399.99 € Redmi Note 15 PRO 5G 8 + 256 GB / 12 + 512 GB Desde 399.99 € hasta 449.99 € Redmi Note 15 PRO+ 5G 8 + 256 GB / 12 + 512 GB Desde 499.99 € hasta 529.99 €

Redmi Note 15 Pro+ 5G

El buque insignia de la serie redefine lo que un dispositivo de gama media puede ofrecer, destacando por su certificación de resistencia y su sistema de refrigeración avanzado.

Procesador Snapdragon 7s Gen 4 acompañado del sistema de refrigeración Xiaomi IceLoop.

Pantalla de 6,83 pulgadas con brillo máximo de 3.200 nits y protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

Cámara principal de 200 Mpx con el nuevo sensor HPE y zoom sin pérdida de hasta 4x en el sensor.

Batería de Silicio-Carbono de 6.500 mAh con HyperCharge de 100 W y carga inversa de 22.5 W.

Resistencia extrema con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, soportando inmersiones de hasta 2 metros por 24 horas.

Redmi Note 15 Pro 5G

Este modelo comparte gran parte del ADN del Pro+, ofreciendo una experiencia fotográfica y de durabilidad superior.

Sistema de cámara de 200 Mpx con IA y soporte para cinco distancias focales distintas.

Estructura Redmi Titan con marco medio reforzado para una resistencia a caídas de hasta 2,5 metros.

Pantalla de 6,83 pulgadas con tecnología Wet Touch 2.0 para uso con dedos mojados.

Altavoces con aumento de volumen del 400% respecto a generaciones anteriores.

Batería de 6.500 mAh El Androide Libre

Redmi Note 15 Pro

Para quienes no requieren conectividad 5G pero buscan prestaciones de cámara y batería de alto nivel, el modelo Pro se posiciona como una opción válida.

Pantalla de 6,77 pulgadas con certificaciones triples de cuidado ocular.

Batería de alta duración con tecnología de gestión Xiaomi Surge.

Resistencia mejorada al polvo y al agua para el uso cotidiano frente a salpicaduras y derrames.

Herramientas de edición de imagen con IA, incluyendo AI Remove Reflection.

Redmi Note 15 5G

Sorprende por ser el dispositivo más delgado de la historia de la línea Redmi Note, sin comprometer por ello su capacidad energética.

Diseño ultrafino con un perfil de solo 7,35 mm.

Batería silicio-carbono de 5.520 mAh, integrando gran capacidad en un formato compacto.

Cámara súper nítida de 108 Mpx con teleobjetivo sin pérdida de 3x.

Compatibilidad con Google Gemini y la función Circle to Search de Google.

Redmi Note 15

El modelo base de la serie ofrece una mejora sustancial en batería y visualización, manteniendo un precio competitivo.