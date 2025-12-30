2026 promete calentar el mercado móvil en España: VIVO y Xiaomi apuestan por traer los modelos Ultra a Europa

España lleva años siendo la punta de lanza en el mercado europeo para las marcas chinas de móviles. Y Xiaomi y VIVO parece que en 2026 van a acentuar eso.

El inicio de 2026 marcará un punto de inflexión en el mercado de los smartphones con el lanzamiento global de dos de los terminales más esperados por los entusiastas de la tecnología: el Vivo X300 Ultra y el Xiaomi 17 Ultra.

Ambas marcas han decidido dar un golpe sobre la mesa y desafiar directamente el dominio de competidores históricos como Samsung, apostando por especificaciones técnicas que rozan lo inverosímil, especialmente en el apartado de las cámaras y la capacidad de las baterías.

Vivo X300 Ultra: certificación europea

La noticia ha saltado tras descubrirse que el VIVO X300 Ultra ha superado la certificación de la CEE (Comisión Económica Euroasiática) bajo el número de modelo V2562.

Este trámite administrativo es el paso previo indispensable que confirma su comercialización fuera de las fronteras chinas.

Se espera que su aterrizaje en Europa ocurra entre febrero y marzo de 2026, posicionándose como una alternativa real y potente para los nuevos iPhone y los futuros Galaxy S26 Series.

Según las filtraciones y datos preliminares, el terminal contará con características que podrían cambiar las reglas del juego:

Sistema de doble cámara de 200 Mpx : Un sensor principal Sony IMX09E de 1/1.12 pulgadas acompañado de un teleobjetivo periscópico IMX09A, ambos afinados por la firma Zeiss.

: Un sensor principal Sony IMX09E de 1/1.12 pulgadas acompañado de un teleobjetivo periscópico IMX09A, ambos afinados por la firma Zeiss. Batería de 7.000 mAh : Una capacidad que supera en un 40% a los estándares actuales de 5.000 mAh, prometiendo fines de semana completos sin necesidad de cargador.

: Una capacidad que supera en un 40% a los estándares actuales de 5.000 mAh, prometiendo fines de semana completos sin necesidad de cargador. Carga rápida de 100 W : Para minimizar el tiempo conectado a la red eléctrica.

: Para minimizar el tiempo conectado a la red eléctrica. Pantalla y rendimiento: Panel LTPO 2K plano de 6.8 pulgadas a 120Hz y el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La apuesta de VIVO es clara: fuerza bruta en hardware y excelencia óptica para atraer a los fotógrafos móviles más exigentes que buscan un zoom híbrido sin pérdidas y un rendimiento nocturno superior.

Xiaomi 17 Ultra: una cámara profesional con funciones de teléfono

Por otro lado, Xiaomi no se queda atrás y ha confirmado que su buque insignia, el Xiaomi 17 Ultra, tendrá un lanzamiento global antes de lo previsto, posiblemente coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC) de 2026 en Barcelona.

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

La colaboración con Leica sigue siendo el pilar fundamental de su estrategia, y los rumores apuntan a la llegada de la "Edición Leica" que incluye detalles tan exclusivos como un anillo de zoom mecánico y un acabado en cuero vegano, recuperando la sensación táctil de la fotografía analógica. Entre sus especificaciones más destacadas encontramos:

Sensores de tamaño completo : Inclusión de un sensor de 1 pulgada para la cámara principal, garantizando una captación de luz y un bokeh natural inigualables.

: Inclusión de un sensor de 1 pulgada para la cámara principal, garantizando una captación de luz y un bokeh natural inigualables. Teleobjetivo de 200 Mpx : Siguiendo la tendencia de la alta resolución para recortes y zoom de larga distancia sin pérdida de calidad.

: Siguiendo la tendencia de la alta resolución para recortes y zoom de larga distancia sin pérdida de calidad. Autonomía: Una batería de 6.800 mAh, vista en la versión china, que rivaliza directamente con la propuesta de Vivo.

La convergencia de estos dos lanzamientos pone de manifiesto una tendencia clara en la industria: el fin de la era de los 5.000 mAh como estándar de oro y la escalada en la guerra de los sensores.

Tanto VIVO como Xiaomi han entendido que, para conquistar el mercado global y europeo, no basta con igualar a Samsung o Apple, sino que es necesario superarlos con márgenes amplios en las prestaciones que más valoran los usuarios intensivos: la duración de la batería y la calidad fotográfica extrema.

Con baterías que rozan los 7.000 mAh y sistemas de cámaras que integran óptica profesional, 2026 se presenta como un año apasionante para la tecnología móvil en España y el resto de Europa.