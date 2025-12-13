Las ventas de plegables van a subir como la espuma el próximo año 2026 y Apple será quien impulse el mercado

En España el mercado de dispositivos móviles se preparan para un cambio sísmico en 2026, ya que el segmento de smartphones plegables está a punto de experimentar un crecimiento exponencial, en parte por culpa de Apple.

En parte será por la entrada de nuevos jugadores, pero también por las innovaciones en el diseño, según las proyecciones de la consultora IDC.

El mercado mundial de teléfonos inteligentes plegables, aunque todavía de nicho en términos de volumen, está demostrando ser el motor de valor crucial que la industria necesita.

Si bien se prevé que los envíos crecerán un 10% interanual en 2025, alcanzando los 20,6 millones de unidades, la verdadera aceleración llegará el año siguiente.

IDC pronostica que 2026 será un punto de inflexión, con un crecimiento interanual del 30%, un aumento drástico respecto al 6% esperado en el pronóstico anterior.

Este crecimiento proyectado para 2026 se basa en lanzamientos clave que prometen reavivar el interés de los consumidores y justificar la inversión en dispositivos de gama alta.

Uno de los catalizadores es la innovación de Samsung con el lanzamiento del Galaxy Z Trifold, disponible a partir del primer trimestre de 2026. Este diseño de triple pliegue llevará una innovación significativa al mercado masivo.

Además, los plegables de Huawei que operan con HarmonyOS Next también verán un fuerte crecimiento, con envíos que se espera que casi se dupliquen en 2026.

Según Nabila Popal, directora sénior de investigación del Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de IDC, “El próximo año resultará emocionante para la categoría de plegables, con múltiples lanzamientos que impulsarán el mercado a un crecimiento interanual del 30%”.

Proyección del Incremento de ventas de móviles IDC El Androide Libre

La analista enfatiza que la introducción de nuevos factores de forma está diseñada para motivar las actualizaciones de los consumidores en un mercado que se ha estancado.

Pero el verdadero cambio de paradigma para la categoría llegará a finales de 2026 con la esperada entrada de Apple al espacio de los dispositivos plegables.

Se proyecta que el primer iPhone plegable capturará más del 22% de la cuota de unidades y un asombroso 34% del valor del mercado de plegables en su primer año.

Esta desproporción entre la cuota de unidades y la cuota de valor se debe al precio promedio esperado del dispositivo de Apple, que se sitúa en torno a los 2.400 dólares.

Cuota de mercado de sistemas operativos móviles en plegables IDC El Androide Libre

Francisco Jeronimo, vicepresidente de dispositivos de cliente en IDC, subraya la importancia de este lanzamiento: “El lanzamiento del primer iPhone plegable de Apple marcará un punto de inflexión para el segmento plegable. Es probable que este movimiento impulse la conciencia de la categoría y el interés de los consumidores."

Como el propio analista indica, "Apple tiende a ser un catalizador para la adopción generalizada de nuevas categorías”.

En un entorno donde los consumidores retienen sus smartphones tradicionales durante períodos más largos, lo que dificulta los ciclos de reemplazo, los teléfonos plegables (e incluso los de triple pliegue) se están volviendo críticos para una industria que necesita innovación significativa para impulsar las ventas y el valor.

Aunque seguirán siendo un segmento de nicho en términos de volumen total de envíos, su impacto en el valor del mercado será monumental.

El promedio de precios de venta de los dispositivos plegables es aproximadamente tres veces mayor que el de un smartphone estándar, lo que los convierte en un generador de ingresos esencial para los fabricantes.

De hecho, IDC pronostica que los plegables superarán al mercado general de smartphones durante todo el período de pronóstico y representarán más del 10% del valor total del mercado de smartphones para 2029.

Plegable triple de Huawei Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las proyecciones a largo plazo refuerzan esta tendencia. La categoría de plegables tiene una tasa de crecimiento anual compuesta esperada del 17% hasta 2029, en marcado contraste con el segmento de smartphones tradicionales, cuya tasa es inferior al 1%.

Queda claro que el futuro de la telefonía móvil se pliega, y los grandes lanzamientos de 2026 no solo impulsarán el volumen, sino que cimentarán el papel de los dispositivos plegables y tri-plegables como los principales impulsores de valor y la innovación más significativa en la próxima década.