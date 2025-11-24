OnePlus ya tiene fecha para la presentación de un nuevo móvil de gama alta, una tablet Android y un reloj inteligente

Hace pocos días llegó a España el OnePlus 15, un móvil que pudimos probar brevemente y que promete mejorar la experiencia en apartados como la autonomía.

Pero resulta que la empresa no va a esperar mucho antes de lanzar nuevos dispositivos en nuestro país. En concreto, tres.

El próximo 17 de diciembre será la fecha clave para la presentación de tres nuevos productos: el smartphone OnePlus 15R, la tableta OnePlus Pad Go 2 y el reloj inteligente OnePlus Watch Lite.

OnePlus 15R

El dispositivo que encabeza este anuncio es el OnePlus 15R, un terminal que llega con la etiqueta de "flagship equilibrado".

Es decir, este smartphone ha sido diseñado, según la marca, para aquellos usuarios que demandan la máxima potencia, especialmente en juegos móviles, pero que buscan un precio más ajustado que el de los topes de gama tradicionales.

OnePlus 15R El Androide Libre

Y esto no es poco decir, porque el precio de los modelos de gama alta incluso sin llegar a los Ultra, ha subido muchísimo este año.

El diseño exterior se alinea con la nueva identidad visual de la marca, presentando un marco metálico plano y un distintivo módulo de cámara que recuerda a OPPO.

Los usuarios podrán optar por dos acabados diferenciados, Charcoal Black y Mint Breeze. Y ambos modelos contarán con certificaciones de resistencia IP66, IP68, IP69 e IP69K.

OnePlus Pad Go 2

En el terreno de las pantallas grandes, la marca introduce la OnePlus Pad Go 2, diseñada para pelear en la gama media del mercado.

OnePlus Pad Go 2 El Androide Libre

La gran innovación de este modelo es la incorporación de conectividad 5G, convirtiéndose en la primera tableta de la firma en ofrecer esta característica.

Estará disponible en dos colores: Shadow Black y Lavender Drift. Para potenciar la creatividad y la productividad, se lanzará junto al OnePlus Pad Go 2 Stylo, un lápiz digital.

OnePlus Watch Lite

Para completar este trío de novedades, llega el OnePlus Watch Lite. Este smartwatch tiene como objetivo hacer accesibles las funciones de salud y fitness a un público más amplio.

No se han dado detalles, pero no parece que vaya a ser un modelo con WearOS, sino con un sistema operativo más sencillo, lo que multiplicaría su autonomía, algo más parecido a lo que ofrecen marcas como Amazfit.

OnePlus Watch Lite El Androide Libre

Por el momento no hay precios confirmados ni promociones de lanzamiento, aunque en la web de la empresa sí que se menciona la opción de poder comprar un OnePlus Watch Lite rebajado si se adquiere con el nuevo OnePlus 15R.