Samsung rebaja drásticamente el precio de uno de sus móviles de gama alta en España, el finísimo Galaxy S25 Edge

Una de las apuestas más curiosas de Samsung este año ha sido el Samsung Galaxy S25 Edge, un terminal que llegó a España hace unos meses.

Nosotros pudimos probarlo a fondo y, desde luego, es un dispositivo que llama la atención por su diseño, manteniendo muchas de las prestaciones de la gama alta de la empresa.

Incluso comparado con el iPhone Air tenía muchas ventajas, y ahora el precio es una de ellas. En la web de Samsung se vende por 899 euros, es decir, con 480 euros de descuento.

El S25 Edge es un terminal de nicho, pensado para esas personas que valoran mucho el peso y el diseño de un móvil. Y este destacaba en eso.

Y, al contrario que el modelo fino de Apple, Samsung no ha quitado la cámara de ultra gran angular, y ha mantenido los dos altavoces.

Samsung Galaxy S25 Edge y S25 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, era un móvil costoso, y eso echaba para atrás a muchas personas. Pero con la descomunal rebaja que ha realizado Samsung, sólo en su web, se puede comprar por menos de 900 euros, un precio mucho más interesante.

Además, si se realiza el pago mediante Bizum, o mediante Samsung Pay, se descontarán otros 50 euros, dejándolo en 849 euros. Y si se compra desde la Samsung Shop App, tendremos otro 5% de dto. con el código: APP5.

Black Friday de Samsung El Androide Libre

Y si entregamos un móvil antiguo, también tendremos descuentos, de hasta 520 euros, aunque depende mucho del modelo que se entregue, claro.

Además, no hablamos de la versión base, sino de la que tiene 12 GB de RAM y nada menos que 512 GB de memoria interna. Y si queremos podremos llevarnos unos Samsung Galaxy Buds 3 Pro por sólo 99 euros.

Este móvil está construido en titanio, y los tres colores están disponibles, gris, azul y negro.

Se trata de una de las ofertas más impactantes en la gama alta de cara a este Black Friday. Y si queremos un móvil más potente aún y con mejores cámaras, podemos comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre

Este modelo está en la web de Samsung a 999 euros, en su versión con 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, y podremos sumarle los mismos descuentos si pagamos con Bizum, Samsung Pay o a través de la app de Samsung Shop.

Ambos modelos se pueden financiar en la propia web, usando los servicios de La Caixa, a 36 meses sin intereses.