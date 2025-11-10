El Xiaomi 17 Ultra podría llegar antes de lo esperado con un sistema de cámaras nunca antes visto en un teléfono móvil

Samsung está preparando para finales de enero el desembarco de los nuevos Galaxy S26 Series. Entre ellos el modelo estrella será el S26 Ultra, que deberá luchar contra otros modelos de esa denominación de otras marcas.

El mejor ejemplo de ello es el Xiaomi 17 Ultra, que se espera llegue a España, y que podría ser anunciado en China antes incluso de que acabe este año 2025.

Este terminal será el sucesor del Xiaomi 15 Ultra, tras haberse cancelado la familia Xiaomi 16 en un movimiento por igualar la nomenclatura de los iPhone.

Tras la buena acogida en China de los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, la compañía se guarda por ahora la estrella de su catálogo, el modelo Ultra.

Este terminal, como en modelos anteriores, se centrará sobre todo en el apartado fotográfico, donde al parecer estrenará nuevas cámaras, pensadas para mejorar sobre todo el rendimiento con baja luz.

Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max El Androide Libre

Según las últimas filtraciones, este modelo tendrá un nuevo sensor principal con una apertura f/1.6 con una tecnología LOFIC mejorada, lo que debería resultar en una mejor gestión de la luz y menos destellos.

Pero la cámara estrella sería la del teleobjetivo, que pasaría a ser de 200 Mpx, como en modelos de VIVO y OPPO. Es aquí donde hemos visto novedades como el sistema de objetivo físico de VIVO que ofrece una calidad impresionante.

O el buen hacer de Huawei con su modelo Ultra, que analizamos hace poco y que es, por ahora el único de esta categoría disponible en España.

Según estos mismos rumores, se espera que este modelo cuente con una estética parecida a la de los Ultra de anteriores años, con un módulo fotográfico grande y circular que le da aspecto de cámara de fotos.

Xiaomi 15 Ultra Chema Flores

Esto podría entrar en conflicto con la idea de poner la segunda pantalla que tienen los Xiaomi 17 Pro y Pro Max, pero quizás es que este modelo prescinda de ella, pese a que la empresa ha confirmado que ha sido un éxito.

Se espera que, de las 5 cámaras que tendrá, solo la del teleobjetivo de gran alcance sea de 200 Mpx, siendo las otras cuatro de 50 Mpx.

Del resto de especificaciones técnicas aún no hay rumores, pero se da por descontado que tendrá la misma pantalla que los Xiaomi 17 Pro y Pro Max y el mismo procesador, el Snapdragon 8 Gen 5.