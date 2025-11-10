Primeras imágenes del Samsung Galaxy S26 Plus, que creíamos muerto pero verá la luz dentro de unas semanas

El próximo lanzamiento de Samsung está siendo algo más accidentado de lo esperado, aunque seguirá siendo uno de los más esperados en España. Nos referimos al evento de presentación de los Galaxy S26 Series, que se espera se anuncien en pocos meses.

Había informaciones contradictorias de que habría un modelo Edge, uno Pro, que el Plus se caería del catálogo, etc.

Ahora resulta que este último, el Samsung Galaxy S26+, que inicialmente se rumoreaba que sería reemplazado por un modelo Edge, está de vuelta.

Ha sido revelado en render exclusivos por Android Headlines que ofrecen un primer vistazo a su diseño y un resumen de las especificaciones.

Sin grandes saltos de diseño o prestaciones, este dispositivo promete ser una evolución refinada de su predecesor, manteniendo una estética premium.

Los renders confirman que Samsung ha optado por la ergonomía y la simetría. El Galaxy S26+ contará con una pantalla completamente plana de aproximadamente 6,7 pulgadas.

Lo más llamativo son los biseles, que serán notablemente delgados y uniformes en los cuatro lados, maximizando el área de visualización. En el centro superior se mantendrá el discreto orificio para la cámara frontal.

Samsung Galaxy S26 Plus Android Headlines El Androide Libre

En cuanto a sus dimensiones, el dispositivo se presenta con un perfil delgado de 158,4 x 75,7 x 7,35 mm, un grosor muy similar al de su predecesor, el Galaxy S25+.

Sin embargo, la mayor novedad estética se encuentra en la parte trasera. A diferencia de modelos anteriores donde las lentes sobresalían individualmente, el S26+ adopta un enfoque diferente al agrupar la triple cámara en un módulo vertical elevado con forma de píldora.

Este cambio visual es la característica más distintiva para diferenciarlo de la generación anterior, manteniendo el flash LED justo al lado. Se parecerá a los Edge y Fold, aunque no tendrá la delgadez de los mismos.

Bajo el capó, no sabemos si Samsung continuará con su estrategia de doble procesador, adaptando el rendimiento a las diferentes geografías.

Samsung Galaxy S26 Plus Android Headlines El Androide Libre

Esto significaría que los usuarios podrán encontrar el Galaxy S26+ equipado con el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm en ciertas regiones, mientras que en otras el cerebro será el esperado Exynos 2600 de fabricación propia.

En términos de memoria, se rumorea que el dispositivo vendrá con opciones de 12 GB o incluso 16 GB de RAM LPDDR5X, complementadas con almacenamiento UFS 4.0 de 256 GB y 512 GB, sin posibilidad de expansión vía microSD.

La pantalla no se queda atrás. Se espera un panel LTPO AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con una impresionante resolución QHD+ (3120 x 1440 px) y una tasa de refresco adaptativa que oscilará entre 1 Hz y 120 Hz.

En el apartado fotográfico, las filtraciones sugieren que Samsung podría optar por la cautela, priorizando la optimización de software sobre los grandes saltos de hardware. La configuración esperada incluye:

Sensor Principal: 50 Mpx.

50 Mpx. Ultra Gran Angular: 12 Mpx.

12 Mpx. Teleobjetivo: 12 Mpx (con zoom óptico de 3x).

Aunque los rumores son contradictorios sobre si habrá grandes mejoras en los sensores específicos, la experiencia fotográfica de Samsung es históricamente buena.

Se espera que el S26 Plus continúe en esta línea, posiblemente mejorando el procesamiento de imagen impulsado por la IA de los nuevos chips.

Respecto a la autonomía, es probable que el Galaxy S26 Plus mantenga la capacidad de batería de 4.900 mAh de su predecesor.

En cuanto a la carga, se anticipa una carga rápida por cable de 45 W y carga inalámbrica de 15 W compatible con el estándar Qi2, incorporando imanes internos para una alineación perfecta.

Por supuesto, vendrá con Android 16 y One UI 8.5 de serie, conectividad avanzada como Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0, y la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.