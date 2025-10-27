Esta es la apuesta móvil más importante de Samsung para 2026: lo que podemos esperar del ambicioso Galaxy S26 Ultra

Samsung ha tenido un año exitoso en 2025 tanto en España como en otros mercados por el buen hacer de sus Galaxy S Series y, sobre todo, por el éxito del Samsung Galaxy Z Fold 7.

Para 2026 tiene como reto mantener, o mejorar, estas cifras de ventas, y para ello el Samsung Galaxy S26 Ultra será un dispositivo clave.

Aunque aún no hay ningún tipo de confirmación oficial sobre el lanzamiento del mismo, hay cada vez más rumores que apuntan no sólo a qué especificaciones tendrá, sino también a un posible retraso.

De enero a marzo

Uno de los últimos apunta a que, por primera vez en muchos años, Samsung podría lanzar sus Galaxy S no en enero, sino en marzo.

En las últimas presentaciones de esta familia Samsung ha realizado eventos en San Francisco, a los que hemos asistido, en el primer mes del año.

Sin embargo, parece que este 2026 podría ser diferente por la elección del procesador. Se esperaba que se usara el Snapdragon 8 Elite Gen 5, que ha sido recientemente anunciado en Hawái.

Sin embargo, hay filtraciones que apuntan a que no sería así, dado que Samsung se plantea apostar por sus propios Exynos. E información reciente proveniente de Corea del Sur parece confirmarlo.

Esto se suele rumorear casi de cada generación, pero nunca se había especulado con un retraso de nada menos que dos meses en el lanzamiento de los móviles.

Nuevas cámaras

Pero resulta que ese retraso también tendría relación con un nuevo sistema de cámaras.

Las primeras filtraciones apuntaban a que Samsung iba a ser bastante continuista en este aspecto con respecto a lo que ya tiene a la venta, y eso no gustó mucho.

Además, marcas como Xiaomi, VIVO y OPPO han mejorado tanto que, literalmente, se han puesto a la altura de Samsung y Apple en este apartado.

Samsung Galaxy S26 Ultra El Androide Libre

Incluso en algunos aspectos, como el Zoom, los han superado en ciertas tomas, lo cual no puede ser algo aceptable para la empresa coreana. Ni para la estadounidense.

Así, Samsung estaría modificando el hardware del S26 Ultra, pero eso implicaría un retraso en la fabricación y, por ende, en la puesta a la venta.

También tendríamos un nuevo módulo de cámaras, similar al de los Galaxy Z Fold 7 o S25 Edge, que permitiría disminuir el grosor del móvil.

Más delgado

Esta decisión de aumentar el módulo de cámara sería, literalmente, para poder hacer más fino a este móvil, en un momento en el que muchas marcas pelean por ello.

Imagen del posible Galaxy S26 Ultra Ice Universe El Androide Libre

Al disminuir el grosor hace falta espacio para alojar las cámaras que, físicamente, necesitan cierto espacio entre el sensor y la lente. De ahí el aumento del grosor del módulo.

Es algo que hemos visto en otros dispositivos, como los de VIVO y OPPO, que cuentan con salientes pronunciados, sobre todo para alojar los nuevos zoom de gran alcance.

Una pantalla más privada

Es de esperar que Samsung mantenga una de las funciones más alabadas de los S24 Ultra y S25 Ultra: el tratamiento antirreflejos en la pantalla.

Esta fue una de las características que más nos gustó en el modelo de 2024, y podemos decir que en el de 2025 también. En el S26 Ultra esperemos que siga.

La función Privacy Display Ach El Androide Libre

Además, parece que Samsung quiere mejorar esto con una función añadida que evitaría que se nos pudiera espiar desde el lateral cuando estamos viendo el móvil.

La función Privacy Display es la que se va a encargar de limitar la visibilidad del Galaxy S26 Ultra desde los ángulos laterales para proteger la privacidad del usuario. Y todo sin necesidad de incluir protectores de pantalla físicos.

Carga más rápida y mayor batería

También hay novedades con respecto a la batería, que se rumorea que será de 5.500 mAh, con soporte para carga rápida de 60 W.

Esto supone un salto de un 10% con respecto a sus antecesores, algo que se agradece, pero que no alcanza a lo que están haciendo marcas como Xiaomi y OPPO en China.

Con todo, en Europa las marcas chinas están lanzando normalmente modelos con esta característica recortada, por lo que Samsung tiene margen para igualarlos.

Con la carga rápida pasa algo parecido. Samsung sabe que tiene que mejorarla, pero está centrada en mantener una gran calidad de vida de la batería, algo en lo que supera por mucho a sus rivales, más que en aumentar la velocidad de carga.

Pero esos rumoreados 60 o 65 W podrían ser el equilibrio correcto entre una buena salud a largo plazo de la pila y una correcta carga rápida.

Lo que no se ha filtrado es si la compatibilidad con el protocolo Qi2 de carga inalámbrica incluiría los imanes o, por el contrario, tendríamos que seguir comprando fundas para tenerlos.

One UI 8.5

Lo que parece garantizado es que Samsung aprovecharía el lanzamiento de este modelo, y de sus hermanos pequeños, para mejorar su software.

One UI 8.5 ha sido objeto de filtraciones, y se presentaría por primera vez con estos terminales.

Habría cambios en el panel de accesos rápidos, que se asemejaría mucho más al de Apple con iOS 26 en estética. Esto es algo que está pasando en Xiaomi, VIVO y OPPO y parece que Samsung no quiere quedarse fuera de la moda.

También se acabaría la colaboración estrecha de Samsung y Microsoft con OneDrive. A partir de One UI 8.5 la app se comportaría como en cualquier otro móvil Android.

Y, por supuesto, habrá nuevas funciones de IA dentro de Galaxy AI, que ha sido un éxito para la empresa, a todos los niveles.