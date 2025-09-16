El móvil sin pantalla perfecto para niños: solo funciona con mensajes de voz, tiene GPS y es extremadamente resistente

El debate sobre si hay que limitar el acceso de los menores a los móviles está de plena vigencia en España y en muchos otros países desarrollados.

La adicción que pueden ocasionar las redes sociales o los juegos preocupan a los padres, que tampoco quieren limitar las opciones de socialización de sus hijos.

Y en el colegio pasa lo mismo, por una parte se busca que los menores estén localizables, pero por otra se aprecian los problemas que causan los smartphones en las aulas.

Y de un problema surge una posible solución. Es lo que han planteado en Karri, una compañía que ha diseñado un teléfono móvil que podríamos llamar inteligente, pero que no tiene apps.

Es más bien un walkie-talkie con esteroides, una herramienta de comunicación que no da carta blanca para usar cualquier otra aplicación.

Elementos de The Messenger El Androide Libre

El móvil se llama The Messenger, y busca que los niños de 5 a 13 años tengan acceso a una comunicación directa con familiares, pero sin caer en el agujero negro de las apps.

Este terminal tiene una pequeña pantalla de LEDs que sirve básicamente para mostrar quién es nuestro interlocutor, pero que no permite ser usada para nada más.

Además, con un diseño algo retro, tiene un botón que sirve para grabar y enviar mensajes de voz, además de poder reproducirlos mediante el altavoz incorporado.

Para facilitar el llevarlo siempre encima viene de serie con una pequeña correa que se ata a dos elementos de la propia estructura del móvil, pudiendo llevarlo al cuello, colgado como un bolso...

Una de las claves de este dispositivo es que limita las personas con las que se pueden comunicar los menores, dado que no tiene una aplicación de llamadas ni un teclado.

The Messenger utiliza una tarjeta SIM solo para datos y no incluye número de teléfono. Funciona únicamente mediante una aplicación móvil compatible instalada en el teléfono del padre o de la madre.

The Messenger 2 El Androide Libre

Esto implica que es imposible que desconocidos contacten con los menores a través del dispositivo, pero ellos siempre pueden ponerse en contacto con sus padres.

Hasta aquí podríamos pensar que no funciona de manera muy diferente a como lo hace un móvil tradicional, no inteligente, con las llamadas limitadas.

La cuestión es que The Messenger también incluye un GPS y los padres pueden monitorizar la localización de sus hijos, consultar el nivel de batería del dispositivo, e incluso configurar alertas geográficas para recibir notificaciones si el niño sale de un área predefinida.

También permite iniciar chats de grupo para que otros miembros de la familia puedan enviar mensajes de voz.

Los demás botones en la pantalla del dispositivo permiten controlar el volumen y alternar entre diferentes chats.

Además, incluye un interruptor de bloqueo para evitar pulsaciones accidentales, un botón para silenciar el sonido y activar las alertas de vibración y una linterna.

The Messenger El Androide Libre

También se pueden enviar mensajes entre dispositivos Messenger diferentes, por si los amigos tienen uno, o activar la alerta SOS.

Como accesorios, hay fundas que permiten realizar pagos sin contacto mediante NFC, y próximamente se van a incorporar funciones como control por voz, navegación y otras características.

Este dispositivo, con certificación IP67, pesa 120 gramos y tiene en su autonomía una de sus virtudes, ya que puede durar su batería hasta cuatro días con una carga completa.

The Messenger se pondrá a la venta en Navidad a un precio de 90 libras, poco más de 100 euros.

En la página web de Karri se ofrece un descuento para las reservas, con un precio bastante más bajo, de 50 libras, menos de 60 euros al cambio.

Eso sí, a esto hay que sumar el coste de los planes de datos de la SIM que usan, de unos 2 euros al mes al cambio el más básico.

Por ahora estos planes de datos se limitan al Reino Unido, que es donde se empezará a vender este dispositivo que, por precio, puede ser una opción interesante para algunas familias.

Más adelante habrá planes más completos permitirán el uso global, acceso a más canales de chat y la posibilidad de enviar mensajes entre dispositivos Karri.

Por ahora este tipo de dispositivos no ha sido un éxito masivo, pero ya son muchas las familias que optan por relojes inteligentes con funciones de llamadas para no dar un móvil a sus hijos.

Esta podría ser una opción alternativa también, sobre todo para los más pequeños, en el caso de que necesitemos que estén localizables por los horarios de los padres, por ejemplo.