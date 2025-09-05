Motorola estrena trío de móviles perfectos para España: Moto g06 Power, Moto g06, y Motorola Edge 60 Neo

Motorola es una de las empresas de telefonía más importantes, no en vano inventaron el teléfono móvil hace décadas. En España siguen apostando por móviles de gama media, que es lo que pide el mercado.

En el marco del Lenovo Innovation World la compañía ha presentado tres nuevos teléfonos que encajan dentro de esa categoría.

Son los Moto g06 Power, Moto g06, y Motorola Edge 60 Neo, terminales que equilibran las prestaciones con precios ajustados, algo clave en nuestro país.

La compañía ha compartido numerosos datos de los tres modelos, pero no ha dado toda la lista de especificaciones, aunque sí los precios.

Eso sí, confirma que todos estarán disponibles en su web para la compra en España próximamente. El Moto g06 partirá de los 129 euros, el Moto g06 Power de los 139 euros y el Motorola Edge 60 Neo de los 399 euros.

Moto g06

El Moto g06 destaca por su pantalla de 6,88 pulgadas, su enorme cantidad de memoria RAM, hasta 12 GB si contamos la virtual, y la integración de inteligencia artificial.

La cámara principal es de 50 Mpx, la misma que usará el modelo Power en su parte trasera. La delantera es de 8 Mpx.

La pantalla tiene una resolución HD+, con un brillo algo bajo de 600 nits pero con tecnología para poder usarse incluso con los dedos mojados.

Tanto este modelo como el siguiente usan el procesador MediaTek Helio G81 Extreme, y hay versiones de 64, 128 y 256 GB de memoria interna.

Moto g06 Power

Este modelo es muy similar al anterior, pero destaca por su batería, de nada menos que 7.000 mAh. No es la primera vez que vemos una batería tan grande en un móvil, pero sí en un terminal de entrada.

Esto hace que este modelo sea perfecto para los que quieren un móvil muy barato pero con una batería enorme.

Moto g06 Power El Androide Libre

Al igual que el Moto g06, este modelo incluye dos altavoces estéreo y compatibilidad con bluetooth 6.0, siendo uno de los primeros móviles en incluirlo.

Gracias a la resistencia IP64 ambos modelos resistirán bien en ciertos ambientes algo más complejos, aunque no están pensados para ser usados en situaciones extremas.

Motorola Edge 60 Neo

El tercer modelo es un terminal de gama media, lo que queda remarcado por su precio. Y se centra en la resistencia, con protección IP69, cristal Corning Gorilla Glass 7i y certificación MIL-STD-810H14.

Motorola Edge 60 Neo El Androide Libre

Tiene una pantalla de 6,36 pulgadas con nada menos que 3.000 nits de brillo máximo y un marco muy fino que hace que prácticamente todo el frontal sea usable.

El sistema de cámaras está encabezado por una lente principal de 50 Mpx con el sensor Sony LYTIA 700C con estabilización óptica de imagen (OIS).

También integra una lente ultra gran angular y macro de 13 Mpx y un teleobjetivo de 10 Mpx con un zoom óptico de 3x. La cámara delantera es de 32 Mpx

La capacidad de la batería es de 5.000 mAh y la carga rápida es de 68 W contando además con carga inalámbrica de 15 W.