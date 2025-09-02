Los nuevos OPPO Reno 14 llegan a España: gran batería, buen diseño y cámara con IA para conquistar la gama media

En España, dentro de la gama media en Android, existen un gran número de marcas y de modelos de lo más interesantes, que hacen que en el segmento haya una competición feroz.

Algunos apuestan, principalmente, por tener un mayor nivel de batería, mientras que otros lo que buscan es acercarse a la gama alta en cuanto al rendimiento fotográfico.

Tan solo unos meses después del lanzamiento de sus antecesores, OPPO acaba de presentar los nuevos OPPO Reno 14, una de las familias más esperadas en el mercado de móviles Android. Lo mejor es que ya están disponibles para su compra en España.

Aunque sean diferentes en algunos aspectos como la cámara o el procesador, OPPO le ha dado bastante congruencia a la familia de dispositivos, incluyendo similitudes entre ellos.

Por ejemplo, la resistencia al agua y al polvo IP69, o el diseño con 12 capas con micrograbados con las que cuenta su parte trasera y que conforman este patrón inspirado en las sirenas que resulta tan llamativo.

El OPPO Reno 14, que es el mejor de estos tres móviles, cuesta 649 euros, mientras que el OPPO Reno 14 F sale al mercado por 599 euros y el OPPO Reno 14 FS por 449 euros.

OPPO Reno 14

Este es el dispositivo que se encuentra a la cabeza de la familia OPPO Reno, al menos hasta en el posible lanzamiento del modelo Pro.

Sin ser un móvil compacto, es ligeramente más pequeño que la mayoría de smartphones del mercado, con una pantalla de 6,59 pulgadas.

Esta tiene resolución 1,5 K, de 2.760 x 1.256 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz que lo va a hacer ideal para jugar, pero con la ventaja de que no es un móvil excesivamente grande.

OPPO Reno 14

Además, posee unos marcos simétricos de solo 1,6 mm, lo que hace que su frontal se vea muy bien y que no aumente demasiado en tamaño.

En su interior se encuentra un procesador MediaTek Dimensity 8350, un modelo fabricado en 4 nanómetros y que es de lo mejor de la marca. Con ayuda de 12 GB de memoria RAM va a mover el sistema a la perfección.

Su batería es bastante grande, con una capacidad de 6.000 mAh que solo tarda alrededor de 50 minutos en cargarse gracias a su carga rápida de 80 W.

A la hora de configurar su apartado fotográfico, la marca ha elegido para este OPPO Reno 14 un sensor principal de 50 Mpx, un teleobjetivo de 50 Mpx y un gran angular de 8 Mpx.

El más interesante, su teleobjetivo de 3,5 aumentos, que ofrece un zoom óptico sin perder calidad y que es muy útil para las situaciones en las que se quiere contar con otro punto de vista.

Un dispositivo de lo más interesante que llega por un precio de 649 euros y que puede ser una buena alternativa a la gama alta.

OPPO Reno 14 F y OPPO Reno 14 FS

Estos dos móviles son extremadamente parecidos, tanto que apenas se diferencian en un par de prestaciones, pero con ciertas diferencias, como son la memoria RAM y el almacenamiento.

El OPPO Reno 14 F cuenta con una combinación de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, mientras que el OPPO Reno 14 FS sube estas cantidades hasta los 12 GB de RAM y 512 GB de espacio interno.

OPPO Reno 14 F Jacinto Araque

Salvo por esto, comparten el resto de características, empezando por su pantalla de 6,57 pulgadas. Esta tecnología AMOLED, con resolución Full HD y una tasa de refresco de 120 Hz.

Cambia MediaTek por Qualcomm para integrar el Snapdragon 6 Gen 1, un modelo menos potente y algo más antiguo pero que va a ofrecer un rendimiento bastante decente en cualquier situación.

En el apartado del diseño —excepto por el tamaño— son calcados al OPPO Reno 14, y se sienten muy bien en la mano. Al estar su trasera fabricada en un material con tacto mate, es bastante complicado que se ensucien.

Su batería también alcanza la generosa capacidad de 6.000 mAh, algo que lo diferencia de otros móviles del mercado en este nivel de precios. En este caso la carga rápida baja hasta los 45 W, consiguiendo una carga completa en menos de una hora y media.

OPPO Reno 14 FS

Siguen contando con una cámara principal de 50 Mpx, pero en este caso se sustituye el sensor del objetivo por un macro de 2 Mpx, mientras que el sensor gran angular se mantiene en 8 Mpx.

ColorOS le da sentido a todo

Oppo le da una gran importancia al software de sus móviles, y es algo que ya hemos visto en anteriores generaciones, pero que ahora se hace más evidente con la expansión de la inteligencia artificial.

Cuenta con diferentes optimizaciones en la aplicación de cámara que hacen que sea muy cómoda de usar. Destaca la función de Live Photo, que es de las mejores que hay en Android y que permite elegir cualquier fotograma del pequeño vídeo que se toma con cada fotografía.

La galería nativa de la capa de personalización se puede sincronizar con Google Fotos para que aparezcan las mismas imágenes, y lo mejor es que esta cuenta con un editor con bastantes funciones.

Las que más destacan son el borrador inteligente y la función de fotografía perfecta, que permite corregir fallos, como los ojos cerrados, utilizando fotografías similares.

Igualmente, es posible mejorar la resolución de una imagen recortada e incluso eliminar los reflejos si se toma una foto a través de una ventana.

Todos cuentan con ColorOS 15, que corre sobre Android 15 y que cuenta con otras funciones muy interesantes, como su traductor impulsado por inteligencia artificial que funciona con conversaciones en directo o su transcriptor de audios, con el que se puede pasar de audio a texto automáticamente.

También integran O+ Connect, una aplicación que tiene puentes entre sistemas operativos y que permite el traspaso de archivos de una manera cómoda y rápida con dispositivos iOS.