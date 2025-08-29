Nuevas filtraciones de los móviles plegables triples de Huawei y Samsung: cada vez queda menos para verlos

Los smartphones plegables son una alternativa que cada vez está más presente en el mercado frente a los smartphones convencionales.

En España hay disponibles bastantes modelos, como los Samsung Galaxy Z Flip 7 y Z Fold 7 que se presentaron este verano o el recién lanzado Honor Magic V5.

Este tipo de dispositivos llevan ya años siendo lanzados al mercado, y el próximo paso en este mercado parece ser el de los móviles plegables triples.

Se trata de dispositivos que contarían con una triple pantalla, lo cual les acercaría bastante al tamaño y proporciones con los que cuentan las tablets Android.

Huawei ya lanzó el año pasado el Huawei Mate XT, un smartphone plegable triple que generó muy buenas críticas y que ahora está en proceso de renovarse con el lanzamiento de su sucesor.

Samsung también estaría trabajando en lanzar su primer móvil plegable triple al mercado. Ambos modelos estarían cerca de ser presentados, y esto está haciendo que cada vez se filtre más información sobre ellos.

Con el Huawei Mate XTs como protagonista, una nueva información del filtrador Digital Chat Station afirma que la compañía podría usar el procesador Kirin 9020, de fabricación propia y soporte para comunicación por satélite.

Huawei Mate XT 2 Digital Chat Station

También afirma que el dispositivo saldría el próximo 4 de septiembre en colores púrpura y blanco, además de contar con algunos cambios en la cámara teleobjetivo, que lo harían una mejor alternativa fotográfica que su antecesor.

El pliegue del dispositivo tendría forma de Z, e incluso sería compatible con un lápiz táctil, según las últimas imágenes promocionales que se han filtrado de este dispositivo.

Samsung Galaxy

En el caso de Samsung, por su parte, se habría filtrado una de las funciones con las que contará su smartphone plegable, que sería la carga inalámbrica inversa. Esta se puede ver a la perfección en una animación que se incluiría en el propio dispositivo.

Esto, también indicaría la presencia de la carga inalámbrica en este móvil, ya que si cuenta con una, por lo general es porque también tiene la otra.

Otra información reciente del dispositivo deja ver varias formas de emplear la multitarea, lo cual es una gran noticia para aquellas personas que busquen exprimir el dispositivo en el entorno laboral para llevar a cabo todo tipo de tareas.

En este caso, no se conoce en qué fecha sería presentado el dispositivo, que incluso podría llegar el año que viene. Habrá que esperar a que Samsung haga un comunicado oficial al respecto.