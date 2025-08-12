Desvelada la fecha de presentación del plegable más esperado del año: "le quitará protagonismo a los iPhone"

A lo largo del año, suele haber varias presentaciones en España muy esperadas por todos los aficionados al mundo de la telefonía. Móviles como los Samsung Galaxy S, los iPhone o los Google Pixel suelen interesar a mucha gente cuando son presentados en el mercado.

No son los únicos, puesto que cuando se trata de innovación, otras marcas como vivo, OPPO o Xiaomi también roban bastantes miradas.

Es lo que apunta que sucederá precisamente con Huawei el próximo mes de septiembre, puesto que presentaría uno de los móviles más esperados del año.

Desde hace meses la compañía ha mostrado cuidadosamente algunos de los dispositivos que está por sacar al mercado, y uno de ellos, su móvil plegable triple, es uno de los más esperados.

Ahora, se ha filtrado su posible fecha de presentación, y curiosamente esta coincide con el día en el que podrían presentarse los nuevos iPhone de Apple. Concretamente, sería el próximo día 9 o 10 de septiembre, según la información de Digital Chat Station.

Justo, coincidiría con el multitudinario evento de Apple, que tendría lugar el próximo 9 de septiembre, y que sería el momento en el que se desvelarían los nuevos iPhone 17.

Este año, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre ya pudimos probar durante una semana la primera versión del Huawei Mate XT, con este interesante formato triple gracias al cual se diferencia de cualquier otro móvil del mercado.

Con un grosor de apenas 3,6 mm cuando está desplegado, ofrece una experiencia totalmente distinta al resto de dispositivos, y permite pasar del formato de un móvil al de una tablet en cuestión de segundos.

Es un móvil caro, de unos 3.500 euros al cambio, pero al ser el primero de su clase, se espera que con el paso de las generaciones este precio vaya disminuyendo, tal como ha pasado con otros tipos de móviles plegables. No está claro que eso vaya a pasar este año.

Según las filtraciones que ha habido en este sentido, este dispositivo contaría con características de lo más interesantes, como conexión satélite y una cámara con apertura variable, lo cual permitiría sacarle bastante más partido a su apartado fotográfico.