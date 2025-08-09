Este móvil es totalmente diferente a todo lo que hayas visto: batería para 30 días y cámara de visión nocturna

Una de las mayores ventajas con las que cuentan los usuarios a la hora de comprarse un móvil con Android en España es que tiene una gran cantidad de opciones disponibles para elegir.

Existen modelos de todos los tamaños y colores, además de bastante versatilidad en cuanto al tipo de teléfono.

Muchas personas pueden optar por un dispositivo compacto, pero otras quizá quieren un plegable o un móvil gaming de grandes dimensiones.

Se busque lo que se busque, lo más seguro es que haya una opción que tenga las prestaciones que el usuario busca para cubrir sus necesidades.

De hecho, en el momento que se va un poco más allá de las marcas más conocidas y reputadas, hay dispositivos de lo más variopintos.

Lógicamente, estos no van a superar a un móvil Android de gama alta en prácticamente nada, pero es cierto que son móviles de lo más interesantes, y que pueden dar sorpresas en alguno de sus apartados.

Es el caso del Fossibot F107 Pro, que es un smartphone de 515 euros, pero bastante peculiar. Su característica más interesante y diferencial es su interminable batería de 28.000 mAh, una cantidad cinco veces mayor a lo que suelen llevar la mayoría de móviles.

Según el fabricante, esto asegura una autonomía de alrededor de 30 días en modo de espera, y con un uso normal podría llegar hasta la semana de uso sin tener que ponerlo a cargar.

Lógicamente, esto condiciona el diseño del dispositivo, que es bastante grueso en comparación con un dispositivo convencional, con poco más de 3 cm de grosor.

En el apartado fotográfico es bastante interesante, puesto que cuenta con un sensor principal firmado por Samsung de 200 Mpx, así como con un gran angular de 50 Mpx y un sensor de visión nocturna.

Batería del Fossibot F107 Pro

Este utiliza la tecnología Starlight Vision, y ofrece la posibilidad de tomar imágenes y vídeos aunque no haya absolutamente nada de luz.

En cuanto a su potencia, su procesador es un MediaTek Dimensity 7300, que cuenta con 5G y un nivel de potencia suficiente como para jugar a cualquier juego del mercado.

Además, también tiene 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, buenos números en ambas categorías.