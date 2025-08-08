Adiós a cargar el móvil: el nuevo modelo de Redmi tendría casi el doble de batería que muchos smartphones del mercado

El avance en las tecnologías que integran las baterías de los smartphones en España es innegable. El uso de baterías de silicio-carbono permite contar con grandes capacidades en un tamaño reducido.

Por otra parte, las optimizaciones de software también permiten que baterías pequeñas rindan muy bien, aunque su capacidad no sea extremadamente grande.

Cada vez es más difícil comprar un smartphone con mala batería, y en todos los segmentos del mercado hay opciones que no defraudan en lo que a autonomía se refiere.

Redmi, la marca compañera de Xiaomi, siempre ha demostrado su interés por mejorar la batería en sus dispositivos, y desde hace generaciones lanza móviles al mercado muy competentes en este apartado.

Ahora, la compañía china estaría llevando a cabo pruebas con un smartphone que podría alcanzar la increíble cifra de 9.000 mAh. Una cantidad que sería más que suficiente para permitir que el dispositivo no tuviera que ser cargado en alrededor de dos días, incluso con un uso intenso.

Según los reportes que recoge GSMArena, la batería en cuestión estaría entre 8.500 y 9.000 mAh, y la compañía ya lo habría probado de forma interna.

El desarrollo de esta se habría llevado a cabo con tecnología propia, y con el objetivo de no comprometer su vida útil, y lo mejor es que el dispositivo no sería grueso, ni mucho menos.

Concretamente, tendría 8,5 mm, si quieres una cifra similar a la de otros dispositivos de la compañía, por lo que habría conseguido una gran optimización en cuanto al tamaño.

Por desgracia, todo apunta a que si este dispositivo llegara a materializarse, lo más seguro es que no pudiera llegar a España con dicha cantidad de batería debido a la normativa europea.

En China, ya hay muchos dispositivos siendo lanzados con 6.000 mAh o 7.000 mAh, pero llegan a Europa con capacidad de en torno a 5.000 mAh.

A pesar de esto, sí que hay algunos modelos, como el realme GT 7, el Honor Magic 7 Lite, el VIVO X200 FE o el OnePlus 13s que superan esta barrera.

Habrá que esperar para ver si la compañía acaba lanzando el dispositivo al mercado, y si para entonces los fabricantes continúan siguiendo la misma estrategia a la hora de exportar sus móviles al mercado europeo.