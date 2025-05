El golpe definitivo que puede dar Samsung con un esperado teléfono: su primer móvil plegable con tres pantallas

La industria de los smartphones está pasando por una época de cambios, en la que los móviles plegables pueden ser relevantes. 2025 podría ser el año en que viéramos no sólo los primeros modelos económicos de firmas como Samsung en España, sino también la apuesta por una categoría aún más premium: los plegables triples. Esto podría mantener a corto y medio plazo a la empresa como la líder en el sector.

Estos móviles llevan rumoreándose varios años, pero no ha sido hasta hace unos meses que hemos visto comercializado el primero de ellos, el Huawei Mate XT, un prodigio técnico que ya pudimos analizar y que actualmente no tiene competencia. Samsung podría lanzar su propia versión de esta idea en pocos meses, junto con los Z Flip 7 y Z Fold 7.

Álvarez del Vayo El Androide Libre [Una semana con el móvil más espectacular y que no puedes comprar en España: así es el triple plegable que no tiene rival]

En un momento en el que los móviles son cada vez más parecidos poder diferenciarse así, y más en la gama alta, puede suponer una vía de escape para la empresa, una forma de destacar frente a su competencia, sobre todo a la que viene desde China. Estas marcas son ya rivales directos de Samsung en la gama alta de móviles de factor de forma normal, con terminales como el OPPO Find X8 Ultra o el VIVO X200 Ultra.

Huawei como único rival

Samsung fue la primera empresa en lanzar un dispositivo plegable al mercado masivo. Esto la posicionó como la referencia en este sector, aunque varios años después aún no hemos visto una expansión del mismo hacia la gama media y de entrada. Al menos hasta la primera mitad de 2025. Con todo, que no haya una expansión hacia abajo no quiere decir que no pueda haberla hacia arriba, incluso con mayores márgenes.

Pero poco a poco los fabricantes chinos se han ido apuntando a la tendencia y actualmente marcas como OPPO y Xiaomi tienen móviles igual o superiores en hardware a lo que ofrece Samsung. Incluso HONOR ha lanzado propuestas en Europa. Pero el mayor rival es Huawei, que no es competencia directa de Samsung en nuestro continente solo por el veto que le puso Estados Unidos.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

No obstante, el fabricante chino es una referencia en su país y eso quiere decir que podría trascender fronteras y abrirse paso fuera de las mismas aunque sea con su nuevo sistema operativo, HarmonyOS Next. Antes de que eso pase, Samsung debería aumentar la ventaja que tiene con respecto a sus competidores fuera de China, donde también compite, pero en otras condiciones.

Triple antes que doble

Otro de los motivos por los que Samsung ganaría ventaja competitiva al lanzar un terminal triple plegable es porque se adelantaría a Apple. La empresa de Cupertino se espera que lance un móvil de estas características en los próximos 24 meses. Es posible que no llegue este año, pero sí en 2026.

Concepto del iPhone plegable. Ming-Chi Kuo Omicrono

Si Apple lanza un móvil plegable convencional, dada la importancia que le dan al diseño, el control que tienen de iOS y su imagen de marca, podrían posicionarse como una referencia. Samsung puede adelantarse presentando un móvil triple y demostrando que llevan ventaja a la empresa dirigida por Tim Cook, que lanzaría un móvil más parecido al primer Samsung Galaxy Z Fold que a lo que Samsung está preparando actualmente.

Esto sería parecido al golpe en la mesa que la empresa coreana dio con el Samsung Galaxy Note original con su pantalla de 5.3 pulgadas, enorme para la época. En aquel entonces Apple se cerraba a crear un iPhone de pantalla grande, y las 3,5 o 4 pulgadas eran lo máximo a lo que aspiraban. Pero el mercado le dio la razón a Samsung y poco después Apple lanzó sus modelos Plus, y luego Max.

Xiaomi Mi MIX Fold 2 y Samsung Galaxy Z Fold 4 Marta Sanz Omicrono

Con el lanzamiento de un plegable triple Samsung podría crear un "momentum" similar, haciendo que la imagen de empresa innovadora se quedara en su poder, al menos en el corto y medio plazo. En países como Estados Unidos, donde las empresas chinas no operan, esta ventaja con respecto a Apple podría ser clave. Incluso en Europa, donde sí que hay presencia de OPPO o de Xiaomi, Samsung sigue teniendo en Apple a su principal rival. Salvo en España, donde es claramente Xiaomi la que le puede quitar el primer puesto en los listados de ventas trimestrales como se ha analizado ya en varias ocasiones.

Además, los aranceles del gobierno estadounidense podrían dañar mucho más a Apple que a Samsung, por la logística y países en los que fabrica, y eso podría ser aprovechado por la empresa para poder ofrecer un terminal de precio más competitivo que el que presentara a medio plazo la compañía estadounidense. Con todo, en este aspecto poco se puede calcular a medio plazo dado los cambios y giros bruscos que está llevando a cabo la administración Trump.

¿Lanzamiento limitado?

Con todo, no habría que descartar que Samsung, incluso presentando un modelo así, lo hiciera sólo en algunos países, como Corea del Sur y Estados Unidos. Sería un móvil pensado para mercados muy pudientes, y además su fabricación dificilmente sería tan elevada como la de los móviles normales. Es algo que ya se rumorea que pasará con el Samsung Galaxy S25 Edge.

Esto le permitiría controlar la demanda, comprobar si es un éxito (como ha pasado en el caso del Huawei Mate XT) y posteriormente presentarlo en más mercados, como ha hecho recientemente con el Samsung Galaxy Ring, su primer anillo inteligente. Pese a todo, esta apuesta no vendría sola, y sería nada menos que el cuarto plegable que la empresa anunciara en 2025, junto con el Samsung Galaxy Z Fold 7, el Z Flip 7 y es esperado Z Flip 7 SE.