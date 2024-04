Es uno de los mejores años para comprar un gama media: los 4 mejores nuevos móviles que puedes elegir

Móviles de gama media (Nothing Phone 2a, realme 12 Pro+ y Redmi Note 13 Pro 5G) El Androide Libre

España es un país en el que la gama media suele ser uno de los seguimientos me has comprado a lo largo del año. Se trata de móviles que busca no crecer características más cercanas a los dispositivos de gama alta, pero intentando recortar el precio bastante. Tampoco son la opción más barata, ya que estos dispositivos suelen alejarse de precio respecto a la gama de entrada.

Con el paso de los años, este tipo de dispositivos han ido adquiriendo cada vez más funciones y mejores prestaciones, hasta el punto de que la compra de uno de estos dispositivos puede ser más recomendable que la de un móvil de gama alta en algunas situaciones.

Al fin y al cabo, no todo el mundo necesita tener un dispositivo de gama alta, y las grandes mejoras que ha experimentado el segmento en cuanto a fotografía y potencia hacen que puedan ser opciones muy recomendables.

En particular, en lo que va de 2024 ya hemos visto lanzamientos de dispositivos de lo más interesantes, y no es ninguna locura decir que apunta a que va a ser un gran año para las personas que busquen un smartphone potente, con buena cámara y pantalla, sobrado de batería aunque cueste aproximadamente la mitad de un móvil de gama alta

Redmi Note 13 Pro+ 5G (325 euros)

En este caso, el Redmi Note 13 Pro+ apuesta por un panel bastante parecido, de tecnología AMOLED, 6,67 pulgadas de tamaño y una resolución 1,5K —igual que el POCO— que consigue que sea uno de los mejores puntos del dispositivo. Además, cuenta con un brillo máximo bastante alto, de 1.800 nits como máximo.

Su procesador está firmado por MediaTek, es el Dimensity 7200, que también está complementado por 8 GB de memoria RAM, y también sirve tanto para jugar como para tareas pesadas. Además, su gran batería hará que tenga autonomía para todo el día, e incluso para más si se hacen uso de optimizaciones.

En el apartado fotográfico, presume de tener una cámara principal con resolución de 200 Mpx y estabilización óptica, que ayudará a tomar imágenes de gran calidad. Sus otros sensores son un gran angular de 8 Mpx y un macro de 2 Mpx, por lo que, en este sentido, el principal motivo para fijarse en este móvil es el sensor de mayor resolución. Cuesta alrededor de 325 euros en Amazon.

Nothing phone 2a (329 euros)

Desde principios de año se ha generado bastante expectación por el primer lanzamiento de gama media —al menos en estos niveles de precio— de Nothing, el Nothing Phone (2a). Se trata de un dispositivo que busca mantener la seña de identidad del resto de móviles de la marca utilizando su sistema de iluminación, aunque con menos elementos, lo cual les ha ayudado a reducir el precio.

Su diseño es diferencia, y es de los móviles más reconocibles que existen gracias a estas luces. Su procesador es el MediaTek Dimensity 7200 Pro, una versión algo más potente que la del Redmi Note 13 Pro+ y que también es capaz de rendir a la perfección en cualquier tipo de tarea.

Es de las configuraciones de cámara más sencillas del mercado, pero no por ello es mala, sino todo lo contrario. Cuenta con una cámara principal de 50 Mpx y un gran angular de otros 50 Mpx, por lo que ofrecen una buena resolución y, en cuanto a la calidad de las imágenes, presume de obtener una gran cantidad de detalle de los elementos que captura. Tiene un precio de alrededor de 329 euros.

POCO X6 Pro (380 euros)

Este móvil puede presumir de ser uno de los primeros en poder disfrutar de HyperOS, la nueva capa de Xiaomi que incluye cambios en el diseño e incluso algunas novedades en cuanto a funciones. Pero no solo eso, sino que se trata de un móvil bastante completo en cuanto a hardware. El POCO X6 Pro cuenta con un panel de 6,67 pulgadas a una resolución que la marca ha llamado 1,5K y que está ligeramente por encima del Full HD+.

Esto, sumado a que es de tecnología AMOLED y de 120 Hz hace que la experiencia pueda ser muy buena al ver películas y series, pero también al jugar. Su procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra hace que no haya problemas en cuanto al rendimiento, así como los 12 GB de memoria que lo acompañan y que hacen que la multitarea funcione muy bien. Su batería, de 5.000 mAh está a la altura del resto de prestaciones, y no tiene problema en prolongar su autonomía durante el día entero.

En cuanto al apartado fotográfico, su rendimiento es bueno, aunque es cierto que de sus tres cámaras, la que más destaca es la principal, de 64 Mpx y que es capaz de obtener grandes fotografías. Sin embargo, no disfruta de la versatilidad de tener un sensor teleobjetivo, puesto que sus sensores secundarios son un gran angular de 8 Mpx y un macro de 2 Mpx. El móvil está disponible por un precio de alrededor de 380 euros en Amazon.

Realme 12 Pro+ (499 euros)

El realme 12 Pro+ es el mejor dispositivo de la serie numérica de la marca, y su cámara destaca bastante respecto a algunos de sus competidores, en especial por su zoom óptico. Cuenta con una cámara teleobjetivo de 64 Mpx, una principal de 50 Mpx y un sensor ultrawide de 8 Mpx, lo cual le da una gran versatilidad en lo que a fotografía se refiere. No está al nivel de un móvil de mil euros, pero se acerca bastante.

En su interior cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, que tiene un rendimiento excepcional y que no tiene problema con mover ninguna app. También tiene 8 GB de memoria RAM que mueven la multitarea con gran soltura. Su diseño es también uno de sus puntos más diferenciadores, puesto que el tacto que ofrece el cuero sintético de su parte trasera es extremadamente agradable.

La pantalla del dispositivo llega a las 6,7 pulgadas, como otras muchas alternativas de la gama media. Es una gran pantalla, que además tiene una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz gracias a la cual es posible ahorrar energía en algunos momentos en los que no es necesario que esta se encuentre al máximo. En Amazon, su precio es de 499 euros, pero está rebajado 100 euros de forma temporal.