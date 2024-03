Las cuatro sencillas acciones que debes hacer en tu móvil antes de venderlo o regalarlo

El mercado de segunda mano en España tiene bastante tirón, y tanto es así que hasta Amazon tiene una sección con productos de este tipo. Es una forma de conseguir mejores precios en productos que no tienen por qué haber sufrido ningún desperfecto, y lo mismo sucede con los smartphones, que son productos ideales para comprar y vender de esta manera.

Sin embargo, si se ha utilizado el dispositivo que se quiere vender como móvil —o tablet— personal, es importante llevar a cabo algunas acciones para que esta venta se produzca de forma segura, tanto para el nuevo propietario como para el anterior. De hecho, puede llegar a ser importante de cara a la seguridad de los datos.

Los dispositivos de segunda mano puede ser una buena manera de reaprovechar la tecnología y contribuir a no generar más basura electrónica, pero conviene tomar todas las medidas de seguridad posibles, puesto que en la mayoría de casos no se sabe en manos de quién acabará el dispositivo, y dejar información sensible en él puede llegar a ser peligroso.

Copia de seguridad

Borrar archivos importantes por error es una de las peores sensaciones que existe, puesto que en muchos casos estos pueden ser irrecuperables. Es por eso que, antes de proceder a borrar el contenido de un dispositivo, conviene echar un vistazo a su almacenamiento interno en busca de este tipo de elementos que se hayan podido olvidar.

Si no se quiere hacer una copia de seguridad integral del dispositivo, es muy recomendable utilizar Google Files, o cualquier otro explorador de archivos. Con este, se podrá acceder al almacenamiento para ver si hay algo las carpetas internas que quizá sea necesario salvar, como un documento de texto o una descarga importante que no se haya guardado. Es posible tanto sacarlo a una memoria externa como guardarlo en Google Drive.

Files de Google

Por otra parte, también es conveniente abrir Google Fotos, Amazon Fotos o el gestor que se use para la biblioteca multimedia, de manera que nos aseguremos que se han sincronizado todas las carpetas que se quieren mantener en la nube. Así, se sincronizará todo por última vez, puesto que después de restablecer el dispositivo, no habrá vuelta atrás.

Eliminar cuentas

Para tener la seguridad de que no ha quedado rastro del uso del teléfono, antes de proceder a eliminar sus datos puede ser una buena idea borrar manualmente las cuentas que se hayan introducido en este, como la de Google o la de Samsung o Xiaomi en caso de estas marcas, por ejemplo.

Esto hará que su administrador de dispositivos deje de reconocer el móvil como asociado a esa cuenta, y así, al restaurar las opciones de fábrica, no pedirá una verificación adicional. Esto es algo que puede pasar en algunos modelos si se deja la cuenta, puesto que se utiliza como medida de seguridad para que nadie pueda robar el móvil y utilizarlo con su propia cuenta.

Para hacerlo solo hay que abrir Ajustes y una vez allí buscar el apartado de cuentas. Lo mejor es ir saliendo de todas de una a una, y acabar saliendo de la cuenta del fabricante del dispositivo en el último lugar. Para ello, pedirá la contraseña asociada a la cuenta que se haya creado.

Borrar datos

Teniendo en cuenta que el dispositivo va a ser utilizado por otra persona, es importante eliminar todo lo que haya en el dispositivo, de forma que nadie pueda acceder a dichos datos. Esto es conveniente para el antiguo propietario, que mantiene la seguridad de sus datos; pero también para el nuevo, que así puede disfrutar de la misma experiencia que se tiene al estrenar móvil.

La mejor manera de hacerlo es restableciendo el móvil de fábrica. Hacer esto es tan fácil como abrir la aplicación de Ajustes y una vez aquí ir a la sección llamada sistema, que es dónde se encontrarán las opciones de restablecimiento del dispositivo. Hay algunas marcas que ubican este apartado en un lugar diferente, por lo que puede ser mejor idea buscar la palabra establecer en el buscador que se encuentra en la sección de Ajustes.

Restablecer Samsung El Androide Libre

Antes de llevar a cabo este restablecimiento es importante que la batería del dispositivo esté, al menos, al 50%, de forma que, si el proceso tarda un poco más de lo normal, no se quede sin batería antes de finalizarlo. Tras esto, se podrá iniciar como si estuviera nuevo.

Quitar tarjetas

Pese a que el móvil o la tablet pueda llevar un tiempo sin utilizarse y la tarjeta SIM se haya sustraído hace tiempo, es posible que haya una microSD alojada en el tarjetero del dispositivo, si es que este está disponible. Esto puede acarrear la pérdida y filtración de esos datos, puesto que basta con ponerla en un lector para acceder a todos sus archivos.

Tarjeta MicroSD y SIM

Por ello, es de vital importancia hacer esta comprobación antes de volver a introducir el smartphone en su caja original. Esto puede ahorrar más de un disgusto, y no se tarda nada en hacerlo. Además, si es el caso, se tendrá una tarjeta adicional para utilizar en otros dispositivos.

Más allá de esto, nunca está de más limpiar un poco el exterior del dispositivo con un paño húmedo, así como los accesorios que se incluyan con él. De esta forma, la persona que lo reciba pueda experimentar una buena sensación cuando vuelva a sacarlo de su envoltorio.