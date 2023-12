Los 6 mejores móviles para regalar por menos de 500 euros estas Navidades

No es necesario gastarse mucho dinero para conseguir un gran móvil, y, a no ser que se necesite la mejor cámara del mercado o alguna otra característica en concreto, como el lápiz táctil de los Galaxy S Ultra de Samsung, se puede conseguir un gran dispositivo sin gastarse más de 500, la mitad de lo que cuestan muchos de los móviles de gama alta actuales.

Si de algo puede presumir Android frente a los móviles de Apple es de la gran variedad de dispositivos que hay disponibles en el mercado para comprar. Esto hace que sea más sencillo que haya un móvil Android que se adapte las necesidades de cada usuario en características como la potencia, la cámara o la pantalla.

A continuación se encuentra una lista con algunos de esos móviles, que pueden ofrecer ciertas experiencias similares a las de la gama alta, pero por un precio mucho menor. Lógicamente, son más baratos porque algunos apartados como la cámara o la pantalla pueden bajar un escalón, pero dan bastante mejor rendimiento que la gama de entrada.

Google Pixel 7a

Los móviles de Google son de las mejores elecciones que se puede hacer a la hora de comprar un móvil nuevo. Principalmente por su software especial con funciones de inteligencia artificial y por la buena calidad de sus cámaras. La compañía ha subido el precio con esta nueva generación de Google Pixel 8, pero por suerte, su nuevo dispositivo de gama media, el Pixel 7a está a un precio menor.

Cuenta con el procesador Google Tensor G2 —el mismo que el Pixel 7—, fabricado por la propia compañía y que cuenta con grandes añadidos en materia de inteligencia artificial. Además, cuenta con funciones de Android exclusivas a las que no pueden acceder el resto de dispositivos. Le acompañan 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Su pantalla es de tecnología OLED, y es ideal para aquellas personas que no quieran un móvil enorme, puesto que tiene una diagonal de 6,1 pulgadas, además de una tasa de refresco de 90 Hz. En cuanto a la batería, tiene 4.385 mAh de capacidad, así como carga rápida de 20 W y carga inalámbrica de 18 W.

El apartado fotográfico de este dispositivo es simple, pero muy efectivo por su buena calidad. Su sensor principal tiene una resolución de 64 Mpx, mientras que el secundario, un gran angular, alcanza los 13 Mpx, la misma resolución que también tiene la cámara selfie. Lo mejor es que también tiene estabilizador óptico de imagen. La mejor cámara en un móvil de este precio.

Honor 90

Este dispositivo tiene conectividad 5G, y al contrario que los móviles Huawei, sí que tiene los servicios de Google instalados, aunque puede presumir de mucho más. En primer lugar, de su pantalla, que es una AMOLED a resolución 2K de 6,7 pulgadas y con una tasa de refresco de 120 Hz. Gracias a esta combinación, ver cualquier tipo de contenido será una gran experiencia.

El Honor 90 no tiene el procesador más potente, puesto que monta el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, pero es cierto que rinde bien y que fue de lo mejor del pasado año. Además, su versión base tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo cual es una muy buena combinación pensando en el largo plazo.

En las cámaras sorprende la presencia de un sensor principal de ni más ni menos que 200 Mpx, acompañado de un gran angular de 12 Mpx y un sensor de retrato de 2 Mpx. Esto, sumado a su cámara frontal de 50 Mpx hace que también sea una alternativa espectacular para darle uso a su apartado fotográfico. Su batería tiene una capacidad de 5.000 mAh, con una carga rápida bastante potente, de 66 W. Cuesta unos 430 euros.

Vivo V29

Este móvil también viene con una clara orientación a la fotografía, y uno de sus apartados más destacables es su sistema de iluminación profesional que integra junto al flash LED. Se trata de un círculo de luz del cual es posible cambiar la temperatura para que el aspecto de la fotografía que queremos tomar sea lo mejor posible.

Más allá de eso, el vivo V29 es un móvil grande, con una pantalla AMOLED curva de 6,78 pulgadas a resolución Full HD y con una tasa de refresco de 120 Hz gracias a la cual se puede disfrutar de una mayor fluidez a la hora de moverse por la interfaz o en juegos compatibles. Su batería es de 4.600 mAh, que va a ser suficiente para sobrepasar el día con un uso normal. Lo bueno es que gracias a contar con una carga rápida de 80 W, será posible cargarlo en muy poco tiempo.

En su interior hay un procesador Qualcomm Snapdragon 778+, el cual le permite tener un buen rendimiento en prácticamente cualquier situación, cercano al de móviles de gama alta. Le siguen 8 GB de memoria, RAM y 256 GB de almacenamiento interno que hacen que el móvil pueda durar bastantes años. Se puede comprar por aproximadamente 480 euros.

OnePlus 10T

Este móvil salió al mercado en la segunda mitad del pasado 2022, y el paso del tiempo ha hecho que su precio baje, haciéndolo incluso una mejor opción que antes. Su procesador es de gama alta, el Snapdragon 8 Plus Gen 1, completando su apartado de potencia 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Más que suficiente para mover cualquier juego o trabajar.

El apartado fotográfico no es lo que más destaca del móvil, ya que cuenta con un sensor principal de 50 Mpx, un gran angular de 8 Mpx y un macro de 2 Mpx, mientras que la cámara frontal se queda en 16 Mpx. Sus resultados pecan de ser ligeramente apagados, pero es innegable que el móvil se desenvuelve bien en el resto de apartados.

La pantalla del OnePlus 10T, por ejemplo, es AMOLED, de resolución Full HD+ y con una tasa de refresco de 120 Hz gracias a la cual va a destacar bastante en materia de fluidez. Una buena alternativa para ver contenido multimedia teniendo en cuenta que tiene un tamaño de 6,7 pulgadas. El precio del dispositivo ronda los 400 euros.

POCO F5

En este caso, el POCO F5 monta uno de los mejores procesadores de gama media, el Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, lo cual es una garantía en materia de potencia. Le acompañan 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, y hay versiones incluso con 12 GB de RAM.

El dispositivo cuenta con tres cámaras traseras. Por una parte, el sensor principal tiene 64 Mpx, mientras que el gran angular llega a 8 Mpx y el macro se queda en 2 Mpx. La frontal es de 16 Mpx. Tiene estabilizador óptico para evitar que las imágenes salgan movidas.

En la frontal se encuentra un panel de 6,67 pulgadas, de tecnología AMOLED, con sus habituales ventajas en cuanto a representación de colores. Es de resolución Full HD+, con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1.000 nits que hará que se vea bien incluso bajo la luz del sol. Tiene un precio de alrededor de 415 euros.

Samsung Galaxy A54

Este móvil es el más barato de la lista, puesto que se puede comprar por alrededor de 385 euros. Su pantalla no es excesivamente grande, puesto que tiene una diagonal de 6,4 pulgadas, y es de tecnología SuperAMOLED, lo cual le permite tener funciones como Always on Display, para poner la hora y las notificaciones siempre a la vista cuando la pantalla está apagada.

Su procesador es de fabricación propia, concretamente el Samsung Exynos 1380, que le da un rendimiento bastante decente para jugar o hacer tareas del día a día. Viene con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, para que no falte espacio a medida que vaya pasando el tiempo.

En cuanto al apartado fotográfico, su sensor principal es de 50 Mpx, el gran angular de 13 Mpx y el macro de 5 Mpx, dando este último una mejor experiencia de lo que estamos acostumbrados con los 2 Mpx. Su cámara frontal es de 32 Mpx, por lo que no promete malos resultados. Su batería tiene una considerable capacidad de 5.000 mAh, aunque la carga rápida se queda en una potencia de 25 W.

