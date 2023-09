Samsung presenta el Galaxy Z Fold 5 más elegante, y es posible que no puedas comprarlo en España

Como ya es costumbre, Samsung ha lanzado una nueva versión de su móvil plegable de mayor tamaño, el Samsung Galaxy Z Fold 5, que fue presentado en el mes de julio. Se trata de la Thom Browne Edition, la cual Samsung lanza en algunos productos en colaboración con la marca de moda.

Es un pack que no solo incluye un modelo especial del dispositivo más caro de Samsung, sino también algunos accesorios. Entre estos también se incluye el nuevo Samsung Galaxy Watch 6 también tematizado y un S-Pen acompañado de una funda para guardarlo cómodamente.

Aún no se ha confirmado el precio de venta al público, pero se espera que supere con creces los 1.909 euros que cuesta el modelo convencional. Otra cosa que no está clara es su disponibilidad, ya que, por el momento, la compañía no ha confirmado los países a los que llegará, por lo que no está claro si se podrá comprar en España.

A la venta el 12 de septiembre

En lo que al dispositivo en sí se refiere, esta visión se caracteriza por contar con una parte trasera con tres colores: blanco, rojo y azul. El primero es el color del fondo, mientras que los otros dos están presentes en forma de franjas verticales. Un cambio respecto a la versión anterior, que no contaba con este acabado.

En esta edición especial también se incluye el nuevo reloj inteligente de la compañía, el Samsung Galaxy Watch 6. Este también está tematizado con una correa que luce los mismos colores, aunque también se incluye una que es totalmente negra para poder alternar.

Samsung Galaxy Watch 6 El Androide Libre

Además del móvil se añaden dos fundas, una contacto similar al cuero y otra más lisa, ambas con un pequeño ribete a modo de detalle. A todo esto se le suma un S-Pen, que es compatible con el dispositivo, así como una funda para guardar y transportar este lápiz táctil.

Una de las cosas más llamativas es la caja en la que viene todo este pack, puesto que esta es un maletín de gran tamaño y cuya estética sigue las mismas líneas que los accesorios que incluye en su interior. Saldrá a la venta en unidades limitadas el próximo 12 de septiembre.

