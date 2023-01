Top 5 características del vivo X80 Pro y SORTEO de dos unidades

Uno de los móviles más llamativos de este año ha sido el vivo X80 Pro, el flagship de vivo que analizamos hace unos meses y con el que nos hemos divertido de lo lindo haciendo fotos y vídeos. Es por eso por lo que hemos decidido contaros qué es lo que hace a este móvil tan particular y sortear dos unidades del mismo.

Top 5 cosas del vivo X80 Pro y SORTEO

El vivo X80 Pro es un móvil que destaca por múltiples razones, y aquí van las 5 más importantes.

Fotografía nocturna

Fotografía tomada con la cámara del vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los móviles cada vez hacen mejores fotos, pero las tomadas con poca luz son las más difíciles. El vivo X80 Pro es uno de los mejores en este campo. En realidad es el mejor según las pruebas hechas por MKBHD y las encuestas con millones de votos que publicó en su famoso vídeo de test fotográfico a ciegas.

Grabación de vídeo

Personalmente lo que más valoro de este móvil es su grabación de vídeo. Lo he comentado muchas veces a lo largo del año, pero este móvil es, de lejos, con el que más me he divertido. No solo graba bien, sino que tiene muchísimas opciones, entre las que destaca el modo cinematográfico que le da al vídeo una textura y una imagen increíble.

Carga rápida

vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

También podemos presumir de tener en este móvil una enorme carga rápida tanto por cable (80 W) como inalámbrica (50 W), lo que hace que además de tener una autonomía muy decente, podamos llenar la batería en pocos minutos.

El mejor sensor de huellas del mercado

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sensor de este móvil es enorme. Tanto que podemos tener tres botones en pantalla, todos dentro del sensor de huellas, para desbloquearlo o hacer que se abran las apps que queramos. Una de esas cosas que cuando no las tienes, acabas echando de menos.

Un sistema de cámaras ultra versátil

Si antes hemos destacado la capacidad de grabación de vídeo o las fotos nocturnas no podemos obviar todo lo que tiene este móvil en el apartado fotográfico además de esas dos funciones.

vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La cámara delantera es de gran resolución al contar con 32 Max; tenemos un sensor principal trasero de gran calidad con 50 Max, con ZEISS aportando una colorimetría que está entre las mejores del mundo, un gran angular de nada menos que 48 Mpx y no uno, sino dos lentes con zoom óptico, una con un periscopio de 5 aumentos y otra con un sistema de estabilización por gimbal de dos aumentos. Especialmente diseñada para hacer fotos de retratos. Estas cuatro cámaras traseras aportan una versatilidad pocas veces vista en la industria.

No se nos ha ocurrido nada que hacer con esta cámara que no hayamos podido llevar a cabo.

Doble sorteo

vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como hemos dicho al inicio, nos ha gustado tanto este móvil que hemos hablado con vivo para realizar un sorteo para que podáis comprobarlo por vosotros mismos. Pero no vamos a sortear una unidad, sino DOS.

La primera unidad se sorteará en nuestro canal de YouTube, y lo único que tenéis que hacer es suscribiros al mismo y dejar un comentario explicando qué es lo que más os gusta del móvil. El sorteo se realizará entre todos los comentarios.

La segunda unidad la sortearemos en Twitter, donde tendréis que seguir a la cuenta de El Androide Libre y vivo España, hacer RT a este tweet y responder diciendo qué es lo que más os gusta del Vivo X80 Pro.

Normas del sorteo:

No se considerarán válidas las cuentas que se usen para sorteos de forma exclusiva o mayoritaria. Queremos que los regalos se los lleven auténticos fans de Android y del vivo X80 Pro. Podrán participar los residentes en España.

El sorteo doble se hará 7 días después de la publicación de este artículo (el 25 de enero de 2023 a las 12 de la mañana hora española peninsular) y los ganadores se anunciarán en YouTube y Twitter respectivamente, con una respuesta al comentario y una mención al tuit. Los ganadores tendrán otros 7 días para responder y les pediremos sus datos para que vivo España pueda realizar el envío del premio.

Si transcurrido ese tiempo no responden el dispositivo se volverá a sortear de nuevo entre los participantes. Esto se repetirá hasta que ambos sorteos tengan sus respectivos ganadores.

