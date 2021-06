Samsung bajaría el precio del Galaxy S21 FE: ¿miedo a la competencia china?

Samsung está luchando en España por mantener una de las primeras posiciones de ventas de móviles. Hace poco Xiaomi le quitó el primer puesto, en parte por la política de creación de móviles de gama media con bajo precio de la empresa china.

En la gama más alta no hay tanto problema, pero empieza a haberlo en la gama media alta, donde el año pasado el Samsung Galaxy S20 FE fue uno de los modelos más interesantes.

Este año el sucesor de ese modelo, el Galaxy S21 FE, llegará en agosto, y además de algunas características y diseño, ahora sabemos a qué precio lo hará, al menos en Corea del Sur.

El Galaxy S21 FE será más barato que el Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S21 FE Evan Blass

La política de precios agresivos de marcas como Xiaomi y Realme están obligando a fabricantes tradicionales como Samsung a modificar su estrategia en la gama media alta como hicieron en la media o baja con los Galaxy A.

Esto se ve en el caso del Galaxy S21 FE, que según el medio coreano Herald Corp tendrá un precio de entre 700.000 y 800.000 won, el equivalente a entre 520 y 600 euros al cambio.

Esto supone una reducción del precio si lo comparamos con el que tuvo el Samsung Galaxy S20 FE en el país natal de la empresa. Su precio de lanzamiento fue de 899.800 won, unos 660 euros al cambio.

En España el precio oficial del Samsung Galaxy S20 FE partía de los 649 euros por lo que quizás el S21 FE llegue a 599 euros.

No obstante, hasta agosto no se espera que se lance este modelo, por lo que no podemos confirmar esto. Habrá que probar el nuevo smartphone de Samsung y ver si merece la pena, sobre todo con las propuestas que llegan ahora de o de .