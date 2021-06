El Samsung Galaxy S21 FE se filtra: nuevas imágenes y características

El año pasado Samsung sorprendió positivamente con un móvil de gama alta con un precio ajustado, el Samsung Galaxy S20 FE. Este año se esperaba que llegara su sucesor, el Samsung Galaxy S21 FE.

A principios del mes de mayo vimos los primeros renders creados a partir de los planos de diseño. Ahora Evan Blass nos ha mostrado cómo será realmente, confirmando el diseño visto hace un mes, además de dejarnos ver la paleta de colores disponible.

El Samsung Galaxy S21 FE es muy similar a los S21 y S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE Evan Blass

Este nuevo modelo se podrá comprar en cuatro colores. Además de en blanco y negro estará disponible en un morado similar al visto en el iPhone 12 y en un verde oliva bastante único.

Samsung Galaxy S21 FE Evan Blass

En cuanto al diseño, vemos que se mantiene la línea de los S21, incluyendo el módulo de cámara integrado en la parte trasera, en vez de estar integrado en el marco de metal.

Samsung Galaxy S21 FE Evan Blass

No parece que este móvil vaya a ser de los mismos materiales que sus hermanos mayores, pero aún no podemos confirmarlos. Hablamos del marco claro, porque la trasera será de plástico, al igual que en los S21 y S21 Plus.

Características esperadas

En cuanto a las prestaciones, se especula con que este móvil use una pantalla OLED de 6.4 pulgadas, con sensor de huellas bajo la misma.

Samsung Galaxy S21 FE Evan Blass

El procesador seria el Snapdragon 888 y habrá dos versiones, con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna y con 8 y 256 GB respectivamente.

Las cámaras traseras mantienen la configuración acertada del S20 FE, con un sensor angular, un gran angular y un telefoto.

La batería será de 4500 mAh y tendrá carga inalámbrica de 15W y por cable de 25W. Esto último sigue siendo el punto débil de Samsung con respecto a sus rivales directos.

No hay fecha de anuncio confirmada, pero parece que será en agosto, a mediados de mes.