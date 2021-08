The Lord of the Rings: Rise to War ya tiene disponible su página de registro previo

The Lord of the Rings: Rise to War para dentro de poco El Androide Libre

Mientras esperamos con ansias a Everdale, lo nuevo de Supercell, pues que viene muy bien que podamos registrarnos a The Lord of the Rings: Rise to War, el juego oficial basado en los libros de J. R. R. Tolkien.

Una maravilla que está por llegar en los próximos meses a la que ya podemos registrarnos e incluso elegir al reino que queremos participar cuando comience esta aventura que tiene muy buena pinta.

Regístrate ya a The Lord of the Rings: Rise to War

Netease Games, del que conocemos esta maravilla, acaba de anunciar hoy mismo este juego que aboga por la estrategia y la conquista que nos llevará ante batallas entre ejércitos a través de la Tierra Media.

The Lord of the Rings: Rise to the War El Androide Libre

Una especie de juego a lo Total War por lo que podemos evidenciar del vídeo en YouTube que compartimos y en el que podemos encontrar a populares personajes como el mismo Gandalf o Aragorn.

The Lord of the Rings: Rise to the War El Androide Libre

Con estas premisas y esas cinemáticas del vídeo, nos ha cogido con sorpresa y ya tenemos ganas de saber más sobre este juego en el que la estrategia tomará un gran papel y en el que podremos expandir nuestro reino en la Tierra Media.

The Lord of the Rings: Rise to the War El Androide Libre

Un juego que tiene también esa parte de poder ser aliado de Sauron o incluso aliarte con amigos para expandir vuestro territorio.

Es decir, que en definitiva lo importante es ganar territorio, aunque llegaremos a perderlo. Lo que todavía nos queda por saber es el nivel de freemium que tendrá The Lord of the Rings: Rise to War, ya que puede significar entre ser un gran juego o uno mediocre.

The Lord of the Rings: Rise to the War El Androide Libre

Y no sería el primero que se ha quedado ahí a las puertas por pasarse en su modelo de monetización.

Aragorn en The Lord of the Rings: Rise to the War El Androide Libre

Podéis registraros desde su web para así recibir algunas recompensas el día que sea lanzado a Android y podamos disfrutar de The Lord of the Rings: Rise to War aquí en España.

