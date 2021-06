One Escape!: ayuda a estos ladrones de bancos a escapar

La selección de juegos en la Play Store es enorme. Hay muchos juegos de plataformas, en los que tener que superar todo tipo de niveles. One Escape! se puede incluir en esta categoría, aunque la premisa de este juego es algo diferente, ya que encarnos a un grupo de tres ladrones de bancos.

Estos tres personajes deciden robar un banco, pero cuando menos lo esperaban la policía aparece en ese banco. Nuestra tarea será la de ayudarles a escapar de dicho banco. One Escape! nos deja con muchos niveles para ayudarles a escapar en varias situaciones.

Ayuda a los ladrones a escapar

One Escape! inicio

One Escape! es un juego de niveles donde nuestra tarea es la de ayudar a estos ladrones de bancos a escapar de la policía que se encuentra ya en el lugar del delito. Tendremos que buscar el camino hacia la libertad, algo que no será sencillo, pero tenemos muchas opciones.

One Escape!

Nos encontramos con tres personajes diferentes: pato, jabalí y gorilla, cada uno con una personalidad y habilidad diferente. A la hora de escapar de los policías nos vamos a tener que ocultar de ellos, buscar tarjetas de acceso con las que abrir puertas, esquivar obstáculos peligrosos y más.

Hay un total de 60 niveles diferentes en One Escape!, cada uno con una dificultad diferente, por lo que hay niveles que van a suponer un reto. El objetivo es el mismo en todos los niveles que hay: escapar de la policía.

One Escape! nivel

El juego tiene unos controles simples y el concepto no es el más innovador, pero se presenta como un juego entretenido. Además, el que haya tantos niveles con dificultad variable hace que sea una buena opción para ponernos a prueba.

Cómo descargar One Escape! en Android

One Escape! se puede descargar desde la Play Store a un precio de 2,49 euros. Muchos no desean juegos de pago, pero siempre puedes probarlo y si no te convence recurrir a un reembolso en la tienda. Lo puedes descargar en tu teléfono desde este enlace.